Çatalköy’De Bir Şahıs, Sahibine Sinirlendiği İş Yerine Giderek Hasar Verdi

Çatalköy’de, daha önceden kendisini polise şikayet eden A.K’ye sinirlenen O.Ş. , A.K’nin işletmeciliğini yaptığı Tims Cafe Bar isimli iş yerine giderek zarar verdi.

Polis Basın subaylığından edinilen bilgiye göre, Besparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tims Cafe Bar isimli iş yerine aracı ile giderek mekanda müşteriler olmasına rağmen aracı masaların üzerine sürerek hasar verdi.

O.Ş. daha sonra tasarrufunda bulunan sopa ile işletmenin camlarını kırdı ve yine tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabanca ile gelişi güzel mekana ateş açtı.

O.Ş. ayrıca Tims Cafe Bar isimli işletme yanında bulunan Master Foster isimli iş yerinin camlarını da kırarak hasar verdi.

Olayda yaralanan olmazken, 2 mekana da kasti zarar veren O.Ş. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.