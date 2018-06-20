Dünya Kupası’nda İngiltere, Tunus’u Uzatmada Attığı Golle Devirdi

Dünya Kupasında İngiltere, Tunus’u 90+1. dakikada Harry Kane’in attığı golle mağlup etti.2018 Dünya Kupasında İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena’da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.Müsabakada golleri İngiltere’de 11. ve 90. dakikada Harry Kane ve Tunus’ta 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi kaydetti. Bu sonuçla İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.Grubun diğer maçında Belçika, Panama’yı 3-0 mağlup etti. Grupta Belçika gol averajıyla lider durumda yer alırken onu İngiltere izledi.