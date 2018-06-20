Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor

- Merhum Sendikacı Nihad Elmas Bugün Anılıyor
- Ocak’Ta Yeni Başkan Karakaya
- Avustralya’Dan Apple’A 6,5 Milyon Dolar Ceza
- Başvurular Cuma Günü Tamamlanıyor
- Gençlerde Şampiyon Ydü
- Kongo’Da Kolera Salgını
- Merkez Bankası’Na Saldırı!
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Kktc’De De Yapılacak
- Dünyanın En Yaşlı Orangutanı Öldü
- Tatbikatın Kara Safhası İcra Edildi, Deniz Safhası Bugün Yapılacak
- Btm 2’De Eşleşmeler Belirlendi
- Hak-Sen Grevi Askıya Aldı
- Akkule Kara Kapısı Düzenlenen Törenle Açıldı
- Lbt’Na “Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü”
- Hekimoğlu Ve Keleş Döndü
- Rusya, Dünya Kupası’Ndaki İkinci Maçında Mısır’I 3-1 Yendi
- “Kimlik Kartı, Polis Kimlik Kartı,pasaport Ve Ehliyet İle Oy Kullanılabilecek”
- Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı
- Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu Konser Verecek
- Dostluk Maçı Oynadılar
- Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin: Abd’Nin Kararı Hayal Kırıklığı
- En İyi 8’Ler Belirlendi
- Dünya Kupası’nda İngiltere, Tunus’u Uzatmada Attığı Golle Devirdi
- Harmancı:25 Haziran’Da El Birliği İle Çalışmaya Devam Edeceğiz
- Abd Senatosu’ndan Pentagon Bütçesine Onay
- Serin Ve Nemli Hava Ülkedeki Etkisini Bu Hafta Da Sürdürecek
- Başarıyla Döndüler
- Yetenek Avcıları Yaz Okulu Başladı
- Okçular Le Chateau Lambousa’Da Yarıştılar
- Şefik:meclis Daha Az Komplike Bir Oy Verme Sistemi Seçmeli
- Facebook’tan Çocuk Kullanıcılar İçin Yeni Önlem
- Akkule Bugün Açılıyor
- Sığınmacı Mutabakatı
- Sıralama Maçları Oynuyoruz
- Ktsyd ‘Sporun Oskarlarını’ Belirledi
- V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Kktc’De De Yapılacak
- Lbt’Na “Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü”
- Dostluk Maçı Oynadılar
- Gençlerde Şampiyon Ydü
- Başvurular Cuma Günü Tamamlanıyor
- En İyi 8’Ler Belirlendi
- Ocak’Ta Yeni Başkan Karakaya
- Hekimoğlu Ve Keleş Döndü
- Btm 2’De Eşleşmeler Belirlendi
- Dünyanın En Yaşlı Orangutanı Öldü
- Avustralya’Dan Apple’A 6,5 Milyon Dolar Ceza
- Kongo’Da Kolera Salgını
- Rusya, Dünya Kupası’Ndaki İkinci Maçında Mısır’I 3-1 Yendi
- Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı
- Hak-Sen Grevi Askıya Aldı
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Merhum Sendikacı Nihad Elmas Bugün Anılıyor
- Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin: Abd’Nin Kararı Hayal Kırıklığı
- Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu Konser Verecek
- Tatbikatın Kara Safhası İcra Edildi, Deniz Safhası Bugün Yapılacak
Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor
Suudi Arabistan’ın Katar’la arasına açmayı planladığı Selva Kanalı adı verilen projenin uygulanmasına yakında başlanacağı ve bir yıl içinde tamamlanacağı belirtiliyor.
Suudi Arabistan’ın Katar’ı “adaya dönüştürmeyi” planladığı projenin yapımına yakında başlanacağı bildirildi.
Suudi Arabistan’ın Mekke gazetesinde yer alan habere göre, Kraliyet Müsteşarı Suud el-Kahtani, Selva Kanalı projesinde tekliflerin sunulması için son günün gelecek pazartesi olduğunu açıkladı.
Bu projenin uygulanması için uluslararası 5 şirketten teklif alınırken, ihaleyi kazanan şirket yada konsorsiyum, tekliflerin son sunulma tarihinden itibaren 90 gün içerisinde duyurulacak.
Gazetenin haberine göre, söz konusu proje 1 yıl içinde tamamlanacak.
Kahtani, Twitter hesabından ise “Selva Kanalı’nın hafriyatı başlıyor” etiketiyle yayımlanan “Katar devletini bir adaya dönüştüren mükemmel projeden dolayı Suud halkına tebrikler” paylaşımını kendi hesabından yeniden yayımladı.
Daha önce de benzeri paylaşımları yapan Kahtani, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Katar, Suudi Arabistan’a ait askeri üssün bulunduğu Selva Adası’nın bir parçası olacak. Tarih de bir zamanlar o topraklarda bir ülkenin olduğunu hatırlayacak. Selva Adası’nı oluşturma kararı, uluslararası hukuka aykırı mıdır, Suudi Arabistan’ın orada bir askeri üs kurma hakkı var mıdır, nükleer reaktörünü ve nükleer reaktör atıklarını oraya atma hakkına sahip midir? Tabii ki yüzde 10 bin hakkı vardır. Bu egemenliktir ey sadece egemenliğin ismini bilenler.”
Suudi Arabistan’da internet üzerinden yayın yapan “Sabq” gazetesi geçen nisan ayında yayımladığı haberde, Suudi Arabistan’ın, Katar ile arasındaki 60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir turizm projesi üzerinde çalıştığı iddiasında bulunmuştu.
Projenin resmi makamlar tarafından onaylanmayı beklediği aktarılan haberde, kanalın Suudi Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir araya gelmesiyle yaklaşık 2,8 milyar riyal maliyetle 12 ayda tamamlanacağı belirtilmişti.
Haberde, proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa edileceği bilgisi yer almıştı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Hak-Sen Grevi Askıya Aldı
- Akkule Bugün Açılıyor
- Şefik:meclis Daha Az Komplike Bir Oy Verme Sistemi Seçmeli
- Çatalköy’De Bir Şahıs, Sahibine Sinirlendiği İş Yerine Giderek Hasar Verdi
- Meclis Bugün Toplanacak
- Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı...
- Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
- » “Emek” Fotoğraf Sergisi Yarın Açılıyor
- » Meclis Bugün Toplanacak
- » Türkiye Yüzde 7,4 Büyüdü
- » Kişmir; Anlam Veremedik
- » Tümgeneral Yıldırım, Emekli Polisler Derneği’Ni Ziyaret Etti
- » Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’Nin Açılışına Katılacak
- » Milli Takım Döndü
- » Irak’ın Kuzeyi İle Bestler-Dereler’de Terör Hedefleri Vuruldu
- » Küba’Dan Abd’li Diplomatın Rahatsızlanmasıyla İlgili Açıklama
- » Bkp, Destek Vereceği Belediyeleri Açıkladı
- » Irak’Ta Yangın Sonrası ‘Yeniden Seçim’ Tartışmaları
- » Suudi Arabistan’A Balistik Füze Saldırısı
- » Tatar, Tmk Kararı Konusunda Uyardı
- » Yemen’De Çatışma
- » Kurttekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » Hayvancılar Birliği’Nin Hükümete Verdiği Süre Bugün Doluyor
- » Oğuz: Ülke Yönetimi Pamuk İpliğine Bağlı Sürdürülemez
- » Baraka Kültür Merkezi Bahçe Sinema Dönemi Başlıyor
- » “Kktc I. Uluslararası Türk Müziği Festivali” Çarşamba Gecesi Yapılacak
- » Seçim Maratonu Sürüyor
- » Kofalı Anıldı
- » İngiltere’De Kadınlar Sokakta
- » Başbakanlık’Ta Bugün Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’Nın Ele Alınması Bekleniyor
- » 22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali Devam Ediyor
- » Seçim Çalışmaları Sürüyor
- » Green Pedal Bisiklet Yol Yarışı Yapıldı
- » Fuego Yanardağı’Nda Sıcak Kaya Ve Tortu Akıntısı Başladı
- » Mercedes 774 Bin Aracını Geri Çağıracak
- » Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Açılış Törenine Katılacak
- » Kanada Parlamentosu Abd’Yi Kınadı
- » Faiz Yükseldi, Döviz Düştü
- » Sertoğlu, Milli Takımı Kutladı
- » Ali Ceylan Anı Turnuvası Tamamlandı
- » Türkekul Kurttekin Hayatını Kaybetti
- » 2016 Yılı Tür Değişimi Ve Gençleştirme Budaması Ödemeleri Yapıldı
- » Pota Da Ydü, Galibiyetle Başladı (73-50)
- » Merhum Sendikacı Nihad Elmas Bugün Anılıyor
- » Ocak’Ta Yeni Başkan Karakaya
- » Avustralya’Dan Apple’A 6,5 Milyon Dolar Ceza
- » Başvurular Cuma Günü Tamamlanıyor
- » Gençlerde Şampiyon Ydü
- » Kongo’Da Kolera Salgını
- » Merkez Bankası’Na Saldırı!
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Kktc’De De Yapılacak
- » Dünyanın En Yaşlı Orangutanı Öldü
- » Tatbikatın Kara Safhası İcra Edildi, Deniz Safhası Bugün Yapılacak
- » Btm 2’De Eşleşmeler Belirlendi
- » Hak-Sen Grevi Askıya Aldı
- » Akkule Kara Kapısı Düzenlenen Törenle Açıldı
- » Lbt’Na “Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü”
- » Hekimoğlu Ve Keleş Döndü
- » Rusya, Dünya Kupası’Ndaki İkinci Maçında Mısır’I 3-1 Yendi
- » “Kimlik Kartı, Polis Kimlik Kartı,pasaport Ve Ehliyet İle Oy Kullanılabilecek”
- » Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı
- » Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu Konser Verecek
- » Dostluk Maçı Oynadılar
- » Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin: Abd’Nin Kararı Hayal Kırıklığı
- » En İyi 8’Ler Belirlendi
- » Dünya Kupası’nda İngiltere, Tunus’u Uzatmada Attığı Golle Devirdi
- » Harmancı:25 Haziran’Da El Birliği İle Çalışmaya Devam Edeceğiz
- » Abd Senatosu’ndan Pentagon Bütçesine Onay
- » Serin Ve Nemli Hava Ülkedeki Etkisini Bu Hafta Da Sürdürecek
- » Başarıyla Döndüler
- » Yetenek Avcıları Yaz Okulu Başladı
- » Okçular Le Chateau Lambousa’Da Yarıştılar
- » Şefik:meclis Daha Az Komplike Bir Oy Verme Sistemi Seçmeli
- » Facebook’tan Çocuk Kullanıcılar İçin Yeni Önlem
- » Akkule Bugün Açılıyor
- » Sığınmacı Mutabakatı
- » Sıralama Maçları Oynuyoruz
- » Ktsyd ‘Sporun Oskarlarını’ Belirledi
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans