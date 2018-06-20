20 Haziran 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor
19 Haziran 2018 Salı Saat 09:35

Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor

Suudi Arabistan'ın Katar'la arasına açmayı planladığı Selva Kanalı adı verilen projenin uygulanmasına yakında başlanacağı ve bir yıl içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın Katar'ı "adaya dönüş

Suudi Arabistan’ın Katar’la arasına açmayı planladığı Selva Kanalı adı verilen projenin uygulanmasına yakında başlanacağı ve bir yıl içinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Suudi Arabistan’ın Katar’ı “adaya dönüştürmeyi” planladığı projenin yapımına yakında başlanacağı bildirildi.

Suudi Arabistan’ın Mekke gazetesinde yer alan habere göre, Kraliyet Müsteşarı Suud el-Kahtani, Selva Kanalı projesinde tekliflerin sunulması için son günün gelecek pazartesi olduğunu açıkladı.

Bu projenin uygulanması için uluslararası 5 şirketten teklif alınırken, ihaleyi kazanan şirket yada konsorsiyum, tekliflerin son sunulma tarihinden itibaren 90 gün içerisinde duyurulacak.

Gazetenin haberine göre, söz konusu proje 1 yıl içinde tamamlanacak.

Kahtani, Twitter hesabından ise “Selva Kanalı’nın hafriyatı başlıyor” etiketiyle yayımlanan “Katar devletini bir adaya dönüştüren mükemmel projeden dolayı Suud halkına tebrikler” paylaşımını kendi hesabından yeniden yayımladı.

Daha önce de benzeri paylaşımları yapan Kahtani, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Katar, Suudi Arabistan’a ait askeri üssün bulunduğu Selva Adası’nın bir parçası olacak. Tarih de bir zamanlar o topraklarda bir ülkenin olduğunu hatırlayacak. Selva Adası’nı oluşturma kararı, uluslararası hukuka aykırı mıdır, Suudi Arabistan’ın orada bir askeri üs kurma hakkı var mıdır, nükleer reaktörünü ve nükleer reaktör atıklarını oraya atma hakkına sahip midir? Tabii ki yüzde 10 bin hakkı vardır. Bu egemenliktir ey sadece egemenliğin ismini bilenler.”

Suudi Arabistan’da internet üzerinden yayın yapan “Sabq” gazetesi geçen nisan ayında yayımladığı haberde, Suudi Arabistan’ın, Katar ile arasındaki 60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir turizm projesi üzerinde çalıştığı iddiasında bulunmuştu.

Projenin resmi makamlar tarafından onaylanmayı beklediği aktarılan haberde, kanalın Suudi Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir araya gelmesiyle yaklaşık 2,8 milyar riyal maliyetle 12 ayda tamamlanacağı belirtilmişti.

Haberde, proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa edileceği bilgisi yer almıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Rusya, Dünya Kupası’Ndaki İkinci Maçında Mısır’I 3-1 Yendi
2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Rusya, Suudi Arabistan galibiyetinin ardından Mısır'ı 3-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. 2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Rusya, Suudi Arabistan galibiyetinin ardından Mısır'ı 3...
Kongo’Da Kolera Salgını
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kolera vakalarında yeniden artış olduğu bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti yerel basınında yeralan haberlere göre, merkezdeki Kasai eyaleti Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, Mbujimayi kentinde ...
Avustralya’Dan Apple’A 6,5 Milyon Dolar Ceza
Avustralya'da mahkeme, yetkili servis dışında tamir edilmiş iPhone ve iPad'leri tamir etmeyi kabul etmeyen Apple'a 6,5 milyon dolar ceza verdi. BBC'de yer alan habere göre, mahkeme, Apple yetkili servisleri dışında bir servis t...
Dünyanın En Yaşlı Orangutanı Öldü
Dünyanın bilinen en yaşlı orangutanı Puan, 62 yaşında öldü. BBC'nin haberinde, 1968'den bu yana Avustralya'daki Perth Hayvanat Bahçesi'nde kalan ve dünyanın bilinen en yaşlı Sumatra orangutanı Puan'ın, yaşla ilgil...
Dünya Kupası’nda İngiltere, Tunus’u Uzatmada Attığı Golle Devirdi
Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u 90+1. dakikada Harry Kane'in attığı golle mağlup etti.2018 Dünya Kupasında İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.Müsabakada ...
Facebook’tan Çocuk Kullanıcılar İçin Yeni Önlem
Facebook'un 21 Haziran'da güncellenecek politikası çerçevesinde çocuk kullanıcılar, sitedeki silah aksesuarı reklamlarını göremeyecek. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, çocuk kullanıcıların silah aksesuarı reklamlarını görmes...
Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor
Suudi Arabistan'ın Katar'la arasına açmayı planladığı Selva Kanalı adı verilen projenin uygulanmasına yakında başlanacağı ve bir yıl içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın Katar'ı "adaya dönüş...
Abd Senatosu’ndan Pentagon Bütçesine Onay
Pentagon'a 2019 mali yılında 716 milyar dolarlık bütçe öngören yasa tasarısı, ABD Senatosunda 10'a karşı 85 oyla kabul edildi. ABD Senatosu, Savunma Bakanlığına (Pentagon) 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılm...
Sığınmacı Mutabakatı
Avrupa İltica Destek Ajansından (EASO), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatının, AB'ye yönelik yasa dışı göçü yüzde 97 azalttığı açıklandı. EASO tarafından yayımlanan "20...
Afganistan’Da Bayramlaşma Programında İntihar Saldırısı: 14 Ölü
Afganistan'da bayramlaşma programında yapılan intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani,  saldırganın, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezinde bulun...
Atina Ve Üsküp, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anlaşmasını İmzaladı
Yunanistan ve Makedonya arasında 27 yıldır devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Atina ve Üsküp, Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”olarak değişmesi üzerinde anlaşmaya vard...
Hollanda’Da Sürücü, Aracıyla Grubun Arasına Daldı
Hollanda'nın Limburg eyaletinde bir kişinin, aracıyla müzik festivalinden ayrılan grubun arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi. Hollanda polisi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracıyla festivalden ayrılan grubu...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans