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Akkule Kara Kapısı Düzenlenen Törenle Açıldı
20 Haziran 2018 Çarşamba Saat 10:58

Akkule Kara Kapısı Düzenlenen Törenle Açıldı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Gelişim Programı çerçevesinde Akkule Kara Kapısı'nın güçlendirilmesi ve korunması için yapılan çalışmalar tamamlanarak, gerçekleşen törenle açıldı. Töre

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Gelişim Programı çerçevesinde Akkule Kara Kapısı’nın güçlendirilmesi ve korunması için yapılan çalışmalar tamamlanarak, gerçekleşen törenle açıldı.

Törende ilk olarak Akkule’nin ve surların tarihinden alıntılara yer verildi. Daha sonra açılış konuşmaları yapıldı.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmeti Birim Müdürü Kjartan Björnsson, Mağusa’nın tarihi ve kültürel mirasla dolu bir yer olduğunu belirtti.

Björnsson, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslıların barış için nasıl birlikte çalisabileceklerinin bir örneği olan mükemmel çalışmaya mali yardim yapabildiği için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Temsilci Ali Tuncay da yaptığı konuşmasında, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin sadece tarihi eserleri tamir etmediğini, aynı zamanda insanların, ruhuna ve özlemlerine de hitap ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla sadece eski eserlerin tamir edilmediğini belirten Tuncay, aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında en fazla ihtiyaç duyulan güven ve barış kültürünü oluşturacak ortamın da yaratıldığını dile getirdi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Temsilci Takis Hadjidemetriou da, “tarihi eserleri korumak ve mümkünse üzerinde küçük bir iz bırakmak bizim sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kültürel Miras Teknik Komitesi’ni çalışmalarından dolayı kutladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Program ve Ofis Müdürü Tiziana Zennaro da, bu çalışmaların kalıcı barışa ve güvenin artırılmasına ulaşmak için önemli araç olduğunu kaydetti.

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