Tatbikatın Kara Safhası İcra Edildi, Deniz Safhası Bugün Yapılacak

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama-Kurtarma Tatbikatı sürüyor.Dün kara safhası yapılan tatbikatın bugün ise deniz safhası gerçekleştirilecek…

Tatbikat, dün sabah Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz karargâhında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından verilen basın birifingiyle başladı, ardından, Saint Hillarion 101 Evler Bölgesinde,tatbikatın kara safhası icra edildi.

Tatbikatın bugünkü deniz aşamasındaysa, Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yatın yasa dışı göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanacak olaylar canlandırılacak.

Denizde gerçekleştirilecek diğer senaryo kapsamında Gazimağusa açıklarında İzmir’den Kalecik’e gelen bir akaryakıt tankerine kuru yük gemisinin çarpması sonucu, tankeri tarafından yardım çağırısı yapılması senaryosu ele alınacak.

Türkiye ve KKTC’den kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nı dış gözlemciler de takip ediyor.