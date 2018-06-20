Merhum Sendikacı Nihad Elmas Bugün Anılıyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu , görev şehidi merhum Genel Başkan Vekili Nihad Elmas için bugün anma töreni düzenliyor.Anma töreni, saat 10.00’da Elmas’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarında yer alacak.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 7 yıl önce görevi başında vefat eden, Sendika Genel Başkan Vekilliği ve Dışilişkiler Sorumluluğu görevlerinde bulunan Nihad Elmas’ın kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonu’na ve emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.