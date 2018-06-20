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Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı
20 Haziran 2018 Çarşamba Saat 11:00

Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek üzere 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosu’nun üyelerini belirlemek üzere 24 Haziran’da sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi bitti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç gün süren ve dün saat 21:00’de sona eren oy verme işleminde 106 bin 446 seçmenden, 42 bin 812’si oy kullandı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 9 ülkedeki 33 temsilcilikteki oy verme işlemi ise bugün tamamlanacak.

Türkiye Yüksek Seçim Kurulundan alınan gayriresmi sonuçlara göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma oranı yüzde 41’e ulaştı.
Böylece 24 Haziran’daki seçim için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 262 bin 193’ü 60 ülke ve 123 temsilcilikte oylarını kullandı.
16 Nisan 2017’deki Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullanmış, oy kullanma oranı ise yüzde 44,61 olmuştu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gümrük kapılarında 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
24 Haziran seçimi için gümrüklerde şu ana kadar sandığa giden seçmenlerin sayısı 117 bin 555’e ulaşırken, 1 Kasım 2015’teki genel seçimde 138 bin 454 seçmen gümrüklerde oyunu kullanmıştı.

Yurt dışı seçmenler 24 Haziran günü saat 17.00’ye kadar gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

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Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek üzere 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi ...
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