Rusya, Dünya Kupası’Ndaki İkinci Maçında Mısır’I 3-1 Yendi

2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Rusya, Suudi Arabistan galibiyetinin ardından Mısır’ı 3-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti.

2018 Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Rusya, Suudi Arabistan galibiyetinin ardından Mısır’ı 3-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupasında ev sahibi, A Grubu’nun 2. maçında Mısırile karşılaştı. Açılış maçında Suudi Arabistan’ı 5-0’la geçen ev sahibi maçta taraftarının büyük desteği ile sahaya çıktı. Mısır’da ise Mohammed Salah ilk maçta sakat olması nedeniyle oynamamıştı.

Bu maçta 11’e çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında oyunun hakimi Rusya olarak göze çarptı. İlk dakikalardan tehlikeli ataklar bulan turnuvanın ev sahibi bunlardan gol sesi çıkartmayı başaramadı. Mısır ise etkisiz bir görüntü sergiledi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 2. yarıya fırtına gibi başlayan taraf Rusya oldu ve aradığı golü 47. dakikada Ahmed Fathy’nin topu kendi ağlarına göndermesiyle skordaki denge değişti.

59. dakikada ilk maçın yıldızı Denis Cheryshev yine sahneye çıktı ve skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.

Bu golün hemen 3 dakika sonrası Rusya yine etkili geldi ve ilk maçta gol atan bir diğer isim olan Artem Dzyuba skoru 3-0’a getirdi.