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20 Haziran 2018 Çarşamba Saat 11:03
Btm 2’De Eşleşmeler Belirlendi
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grupta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak. BTM İkinci Liginde play-off kuraları bugün
Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi’nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grupta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
BTM İkinci Liginde play-off kuraları bugün çekildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine göre gruplardan lider olarak çıkan 6 takım üçerli takımlar halinde iki grupta eşleşti. Oynanacak maçlar sonunda grupları lider olarak tamamlanacak iki takım BTM birinci Ligi’ne yükselecek.
B GRUBU
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