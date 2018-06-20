Btm 2’De Eşleşmeler Belirlendi

Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Ligi’nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grupta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

BTM İkinci Liginde play-off kuraları bugün çekildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine göre gruplardan lider olarak çıkan 6 takım üçerli takımlar halinde iki grupta eşleşti. Oynanacak maçlar sonunda grupları lider olarak tamamlanacak iki takım BTM birinci Ligi’ne yükselecek.

B GRUBU