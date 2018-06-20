Hekimoğlu Ve Keleş Döndü

Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş dün 15.30 da adamıza döndü. Hekimoğlu ve Keleşi Atletizm Federasyon başkanı Halil Samani, as başkan Ersin Doğaç ve yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladı

Yiğitcan Hekimoğlu Avusturya’nın Ried kentindeki LA-Stadion daki Messe Ried Meeting’e katıldı.100m seçmede 10.52 lik derecesiyle finale kalan sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu finalde 10.38 lik derecesiyle hem kendinin en iyi derecesini hemde KKTC rekorunu egale etti. Ardından Linz’e geçen sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu Austuryan top meeting de 200m yarışında 21.18 lik derecesiyle kendisinin en iyi derecesini elde ederek 4.Oldu. Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş dün 15.30 da adamıza döndü. Hekimoğlu ve Keleşi Atletizm Federasyon başkanı Halil Samani, as başkan Ersin Doğaç ve yönetim kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladı