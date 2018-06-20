Başvurular Cuma Günü Tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği , “Kıbrıs’ta Spor” temalı 3. Fotoğraf Yarışması ile ilgili başvurular 22 Haziran Cuma günü tamamlanıyor. Başvurular Cuma gününe kadar Dernek Merkezi’ne yapılabilecek.

Son iki yıldır düzenlenen ve büyük ilgi gören Fotoğraf Yarışması’nın ana sponsorluğunu ilk iki yılda olduğu gibi bu yıl da Eziç üstleniyor. Yarışmaya 30 Haziran 2017 – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla katılım gerçekleştirilebilecek. Yarışmada Eziç Özel Ödülü, KTSYD Mansiyon Ödülü ve ilk üç içerisine girecek olan fotoğraflara para ödülü verilecek.

Ödüller

Birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca Eziç Özel Ödülü’ne bin TL, KTSYD Mansiyon Ödülü’ne de 500 TL verilecek. Ödül Töreni’nde toplamda 6 bin 500 TL para ödülü verilmiş olacak. İlk üç içerisine girecek olan fotoğraflar ve KTSYD Mansiyon Ödülü, sadece KTSYD üyelerinin yaptığı başvurular arasından değerlendirilecek. Eziç Özel Ödülü’nde değerlendirme, KTSYD üyeleri dışında dışarıdan katılım gösteren vatandaşların başvuruları arasından değerlendirilecek.

Yarışmanın şartnamesi dernek sekreterliğinden ve www.ktsyd.org adresinden temin edilebilecek.