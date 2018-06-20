Gençlerde Şampiyon Ydü

KKTCBF U 18 Maestro Urcan Vangol Gelişim Ligi Final serisinde YDÜ deplasmanda MGA’yı 68-36 mağlup ederek seride 3-0 öne geçerek Şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra Şampiyona Kupasını Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Mehmet Aközer ve Alışan Şenol verdiler.

KKTCBF U 18 Maestro Urcan Vangol Gelişim Ligi Genç Erkekler Ligi’nde Final serisinde dün akşam oynanan karşılaşmada YDÜ ile MGA Mağusa’da karşı karşıya geldiler. Seride 2-0 öne bulunan YDÜ karşılaşmaya’da iyi başlayan taraf oldu ve ilk periyotu 14-6 önde tamamladı. Maçın ilk devresi boyunca üstün oyununu sürdüren YDÜ soyunma odasına 30-17 üstün gitti. Maçın 2.yarısında da üstün olan taraf yine YDÜ idi farkı giderek açarak bu periyotu da 52-25 önde tamamladı. Final periyotunda bu üstünlüğünü koruyan YDÜ deplasmanda rakibini 68-36 mağlup ederek play-off final serisinde durumu 3-0’a getirdi ve 2017-2018 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.