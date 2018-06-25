CE işareti hangi ürünlerde şarttır ve neden gereklidir?

Büyüyen ve gelişen dünyanın üretim gücü de her geçen gün daha artmaya devam ediyor.

İş böyle olunca, dünya büyükleri yani “Avrupa Birliği” bu işe bir “dur” demek zorunda kaldı ve bazı standartları üretimleri için zorunlu hale getirdi. Bu standarda göre Avrupa pazarlarında satılacak bir ürün, Avrupa Birliği Direktiflerinden bir veya birkaçına uyuyorsa, CE belgesi taşımak zorundadır. CE belgesi, bir ürünün belirlenen koşullar ve şartlar çerçevesinde üretildiğini gösteren ve Avrupa ülkelerinde serbest dolaşmasını sağlayan bir pasaport türüdür. Fransızca “uygunluk” anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE belgesi, bir ürün üretilirken ve Avrupa Birliği Direktiflerinden birine veya birkaçına uyması durumunda; ürünün üzerine, ambalajına ve ürün ile ilgili bilgilendirme yapılan tüm alanlarda kullanılması zorunludur. Son kullanıcı, tükettiği bir ürünün hangi koşullarda üretildiğini bilmeye hak sahibidir. “merdiven altı” olarak tabir edilen yerlerde yapılan üretimlerde herhangi bir kıstas ve koşullar çerçevesine bağlı kalma zorunluluğu olmadığı için ürün tüketiminden dolayı kaynaklanan herhangi bir durumunda hukuki süreci başlatmak imkansız ve imkanlar dahilinde olsa bile uzun süre uğraş vermeyi gerektirebilir. Ancak CE işareti olan ürünler böyle değildir, zaten genel olarak bu yasanın çıkartılmasının amacı; ürün kullanıcılarının ürün kalitesi hakkında temel bilgilere ulaşabilmelerini amaçlamaktır ve üretim yapılırken yasa çerçevesinde mal gurubuna uyulması gereken zorunluluklar yerine getirilmediğinde ürünün Avrupa pazarlarında dolaşımına izin verilmemektedir.

Dünya ticaretinde yeni gelişmeler

Dünyanın gelişmesi, tek bir alanda veya tek alanda olmaz. Üretim pazarlarının büyümesi, teknoloji alanının gelişmesi, insanların daha rahat istedikleri şeylere ulaşması gibi birçok konuyu barındırır. Ancak insan hayatının temelinin tüketime dayalı olduğunu düşündüğümüzde, dünyanın her büyüme göstermesinde canlı hayatının daha fazla riske girdiğini bilmek gerek. İnsanların kendi sağlıklarını ve güvenliklerini kendi başlarına almaları bir anlamda daha kolaydır, ancak dili olmayan ve herhangi bir savunma mekanizması geliştirme kabiliyeti olmayan diğer canlılar için durum aynı değildir fakat şurada da şöyle bir durum var ki; dünyada yaşayan tüm canlıların hayatta kalması birbirine bağlıdır. İnsan doğadan bağımsız kalamaz, hayvanlar bitkilerden uzak yaşayamazlar. Dolayısıyla burada güç ve düşünme yeteneği ile yenilikleri bulmak ve güvenliği arttırmak da yine insana düşmektedir. Avrupa Birliği’nin standarda oturttuğu CE işareti zorunluluğu bir anlamda insan ve canlı güvenliğini koruma altına almaya yöneliktir ve belge verme yetkisinin sınırlı kurumlarla tutması da yine işin ciddiyeti boyutunda ciddi önlemler aldığını göstermektedir. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde CE belgesi verme yetkisi, sınırlı kurumlara aittir ve bu kurumlar, devlet tarafından akredite edilerek desteklenmektedir. Bu da yine çarpık belge alımlarının önüne geçmede büyük bir etkiye sahiptir.

Belge için hazır mısınız?

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