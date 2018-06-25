Ysk’Dan Duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru no:28;

Yarın yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 ve 68 maddeleri gereğince, bugün saat 18.00’de sona erecektir.

Saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması yasaktır. Propaganda ve propaganda nitelikli yayın sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsamaktadır.

Bugün saat 18.00 itibarı ile siyasi partilerin ve/veya adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gereklidir.

Yasanın 187. maddesi “Oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.” demektedir.

Propaganda nitelikli yayınlara bugün saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı duyurulur.