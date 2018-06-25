Bm Yeni Kıbrıs Hamlesine Hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümünde anlamlı bir sürecin başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek üzere yakın zamanda adaya üst düzey bir BM yetkilisi göndereceğini açıkladı.

Guterres, “Tarafları bu fırsatı kaçırmamaya teşvik ediyorum”dedi.

Guterres, Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle ilgili BM Güvenlik Konseyine sunduğu son raporunda, İsviçre’nin Crans Montana kentindeki görüşmelerden bu yana taraflar arasında resmi temasın minimum düzeyde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in bir kez bir araya geldiğini ifade etti.

Liderlere, gereken siyasi iradeyi gösterip görüşmelere tekrar başlamaya hazır olduklarında BM’nin bu sürece destek vermeye istekli olduğunu ilettiğini belirten ve güven inşa edici bazı inisiyatifler almaları çağrısı yapan Antonio Guterres, güven artırıcı bu önlemlerin ortaklaşa veya tek taraflı da uygulanabileceğini kaydetti.

Guterres, ”Taraflarla derinlemesine istişare yapmak ve Crans Montana’dan bu yana anlamlı bir sürecin başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek üzere yakın zamanda üst düzey bir BM yetkilisi gönderme niyetindeyim. Tarafları bu fırsatı kaçırmamaya teşvik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerine ilişkin de değerlendirme bulunan Genel Sekreter Guterres, Kıbrıs’ın çevresindeki doğal kaynaklardan her iki toplumun da yarar sağlaması gerektiğini vurguladı.

AA/