Yarın Seçim Var. Propaganda Dönemi Saat 18:00’De Sona Erecek

Kıbrıs Türk halkı , Yerel Kuruluş Organları Genel seçimi için yarın sandık başına gidecek.

Kıbrıs Türk halkı, yarın 1974’ten sonra 11’inci kez, dört yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle aynı günde yapılacak yerel seçimde, geçmiş seçimlere oranla belediye başkanlıkları için “bağımsız” adayların fazlalığı dikkat çekiyor.

KKTC’de 191 bin 153 kayıtlı seçmenin 734 sandıkta oy kullanacağı 24 Haziran’daki yerel seçimde, 28 belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak. Ayrıca 1092 belediye meclis üyesi adayı arasından 280’i, 425 muhtar adayı arasından 184’ü ve 1043 ihtiyar heyeti üyesi adayı arasından 596’sı seçilecek.

Bazı köylerde ve mahallelerdeki muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ise seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az aday olduğu için seçilmiş sayıldı. Bu durumdaki yerlerde seçim yapılmayacak. Muhtarlık seçiminde aday olan 54 kişi ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde aday olan 356 kişi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçilmiş ilan edildi.

Adaylar da çalışmalarını yoğunlaştırdı.

YSK’nın ilan ettiği seçim takvimi uyarınca propaganda dönemi, ise bugün saat 18.00’de sona erecek.