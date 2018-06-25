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Türkiye Yarın Sandık Başına Gidiyor
23 Haziran 2018 Cumartesi Saat 16:25

Türkiye Yarın Sandık Başına Gidiyor

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor. Seçimde, Türkiye genelinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.

Seçimde, Türkiye genelinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, yarın saat 17.00’ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak.
AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP Muharrem İnce’yi, HDP ise Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP’nin adayları AK Parti, DP’nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise “Millet İttifakı” adı altına oy pusulasında yer alacak.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye’ye götürüldü. Ankara’daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan oylar, yarın seçim günü tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

AA/

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