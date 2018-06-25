Van’Da 4,7 Büyüklüğünde Deprem!

Van’ın Saray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu sabah saat 06.50’de merkez üssü Van’ın Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AA/