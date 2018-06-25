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Havayı En Çok Çin Kirletti
23 Haziran 2018 Cumartesi Saat 16:26

Havayı En Çok Çin Kirletti

Çin'in karbondioksit emisyon miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon tona yükseldi. Ülke, aynı dönemde dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirerek fosil yak

Çin’in karbondioksit emisyon miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon tona yükseldi.
Ülke, aynı dönemde dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini tek başına gerçekleştirerek fosil yakıtlar içinde çevreye en çok zarar verdiği kabul edilen kömürü en çok kullanan ülke oldu.

AA muhabirinin, BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, zararlı emisyonların ana kaynağını çoğunlukla petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil kaynaklar oluşturdu.

Dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 33 milyar 444 milyon tona yükseldi.

Geçen yıl dünyada en fazla emisyon salımına sahip ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönmede Çin’de karbondioksit emisyon miktarı yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon ton oldu.
ABD ise emisyon miktarını yüzde 0,5 azaltmasına rağmen, Çin’in ardından 5 milyar 870 bin tonla dünya genelinde en fazla karbon salımının yapıldığı ikinci ülke oldu. Onu, 2 milyar 334 milyon karbondioksit emisyonu üreten Hindistan izledi.

AA/

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Havayı En Çok Çin Kirletti Haberi

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