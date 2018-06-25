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İtalya’Dan Göçmenleri Kurtaranlara Tutuklama Tehdidi
23 Haziran 2018 Cumartesi Saat 16:26

İtalya’Dan Göçmenleri Kurtaranlara Tutuklama Tehdidi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Alman sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline, Libya açıklarında 224 göçmeni kurtardı. Kurtarma işleminin ardından güvenli bir liman için izin çağrısında bulunan kuruluşa, İtalya Başbakan Yardımc

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Alman sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline, Libya açıklarında 224 göçmeni kurtardı.

Kurtarma işleminin ardından güvenli bir liman için izin çağrısında bulunan kuruluşa, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli tepki gösterdi.

Kuruluşu, “Libya sularında kurallara ve uluslararası hukuka aykırı davranmakla” suçlayan İtalya, Mission Lifeline’ın “yetersiz teknik kapasitesine rağmen haddinden fazla göçmeni gemiye alarak hem onların hem de ekibin hayatını tehlike attığını” savundu.

Başbakan Yardımcısı Salvini, “Hollanda bayrağı taşıdığı için uzun yolu seçip bu ülkeye gitmesi gerektiğini” söylediği gemiye, İtalya’ya gelirse el koyacaklarını açıkladı.

Salvini, “İtalya’ya gelirlerse gemiye el koyacağız ve ekibini de yasa dışı göçe yardım etmekten yargılayacağız. İtalyan limanlarında hayalet gemiler istemiyorum.” dedi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı kaynakları, İtalya’nın gemide bulunanların hayatını kurtarmak istediğini ve Libya ya da Malta’da karaya çıkmaları gerektiğine inandıklarını aktardı. Kaynaklar, her iki ülkeyle de bu konuyu müzakere etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Toninelli ise şunları kaydetti:
“Lifeline hareket edemiyor, 50 kişilik kapasitesi var ama Libya’ya vermek istemediği için gemiye 224 göçmeni aldı. Libya sularında bulunmalarına rağmen onları İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığının gemilerinde İtalya’ya getirme sorumluluğunu alıyoruz ancak burada gemiye el koyacağız, bu uluslararası sularda seyretmemesi gereken vatansız bir gemi. Lifeline, oraya kayıtlı olmamasına rağmen yasa dışı şekilde Hollanda bayrağı takıyor. Korsan gemisi olarak değerlendirilmeli.”

Avrupa Birliği Nezdinde Hollanda Daimi Temsilciliğinin sosyal medyadaki Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lifeline’ın Hollanda’da kayıtlı olmadığı ve bu gemiye herhangi bir talimat verilemeyeceği duyurulmuştu.

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