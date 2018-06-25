Türkiye Yıldızlar Voleybol Finalleri Tamamlandı

Türkiye’nin Galatasaray, Eczacıbaşı, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Es Spor Gelişim Akademisi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arkas, Bahçelievler gibi önde gelen birçok kulübün iştirak ettiği 13 Haziran’da başlayan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Final Grubu Müsabakaları tamamlandı.

8 gündür Konya da devam eden Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı. KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Milli Takımlarının da iştirak ettiği şampiyona dün sona erdi. Yıldızlarımız Final grubu müsabakalarında toplamda oynadığı 14 karşılaşmanın 6 kazandı 8 inde mağlup oldu. Yıldız Erkek takımımız yapmış olduğu 7 karşılaşmanın 4’nü kazandı 3’ünde mağlup oldu. Erkeklerde Final Grubu müsabakalarına 32 takım iştirak etti. Yıldız erkeklerimiz Final grubu müsabakalarında 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile ilk 16 ya kalamadı. Daha sonra oynanan klasman müsabakalarından 4 maçın 3’nü kazanan erkek takımımız Şampiyonayı 19. Sırada tamamladı.

Erkekler gibi 32 takımın mücadele ettiği kızlar final grubu müsabakalarında kız takımımız oynadığı 7 karşılaşmanın 2’sini kazandı, 5’in de mağlup oldu. Yıldız kızlarımız bu sonuçla şampiyonayı 22. Sırada tamamladı. Yıldız Takımlarımız bu sonuçlarla bu yıl Türkiye de toplamda oynamış olduğu 22 karşılaşmanın 14 kazandı 8’inde ise mağlup oldu.