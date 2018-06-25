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Değirmencioğlu, Yiğitcan’I Kabul Etti
23 Haziran 2018 Cumartesi Saat 16:26

Değirmencioğlu, Yiğitcan’I Kabul Etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, 25-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Torragono kentinde düzenlenecek olan 18.Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Cumhuriyeti Atletizm Milli Takımı adına yarışacak olan ülkemiz atletlerin

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, 25-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Torragono kentinde düzenlenecek olan 18.Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Cumhuriyeti Atletizm Milli Takımı adına yarışacak olan ülkemiz atletlerinden Yiğitcan Hekmioğlu ve antrenörü Celal Keleş’i kabul etti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani’nin de hazır bulunduğu kabulde, Yiğitcan’ı elde ettiği başarılardan ötürü tebrik eden Değirmencioğlu, 18. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Cumhuriyeti adına yarışacak olan Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı dileğinde bulunarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Bireysel sporlara önem verdiklerini ve özellikle ülkemizi bu alanlarda temsil eden sporcularımızı destekleyip sahip çıktıklarını anlatan Değirmencioğlu, Yiğitcan’ın bugüne kadar elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabarttığını, 18.Akdeniz Oyunları’nda da hem kendi adına, hem de takım halinde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

Ziyarette söz alan Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu da Spor Dairesi’nin bugüne kadar kendisine her konuda yardımcı olduğunu ve destek çıktığını belirterek, 18.Akdeniz Oyunları’nda Türkiye Cumhuriyeti 4×100 Milli takımıyla derece elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

 

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