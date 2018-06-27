27 Haziran 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor
25 Haziran 2018 Pazartesi Saat 12:41

Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasından sonra dünya liderlerinin Erdoğan'ı tebrikleri sürüyor.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. İran Cumhurbaşka

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanmasından sonra dünya liderlerinin Erdoğan’ı tebrikleri sürüyor.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı mesajda Ruhani, “Cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferiniz ve tazelediğiniz güvenoyu münasebetiyle zati âlinizi, sevinç ve mutlulukla kutlarım.” ifadelerine yer verildi.

Ruhani mesajında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığınızın yeni döneminde güçlü tarihi, kültürel ve dini bağları bulunan İran ve Türkiye’nin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve İslam dünyasıyla ilgili işbirliği, bölge sorunlarının çözümü, istikrar ve barışın güçlenmesi konularında dostane ilişkilerin güçlenmesini ümit ediyorum. Allah’tan zâtınız ile dost ve kardeş Türkiye halkının saadet ve mutluluğu için dua ediyorum.”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Poroşenko, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Halkın güveni ve yeni güç yetkisi Türkiye’nin daha da gelişmesi ve Türk halkının refahı için ilave yollar açacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, “Ukrayna, Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda azimlidir.” ifadelerini de Ukraynaca, Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti’nin zaferi nedeniyle kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Putin mesajında, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi otoritesini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Mesajda Putin, Türkiye’nin önünde duran güncel sosyal-ekonomik konuların çözümünde, ülkenin dış politikasının güçlendirilmesindeki yönetim anlayışı nedeniyle Erdoğan’ın geniş destek aldığını ifade etti.

Stratejik bir düzeye ulaşan Rus-Türk ortaklık ilişkilerinin gelişiminin ilerici niteliğinden memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yakın iş birliğine, anlamlı diyaloğun devamına hazır olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin Avrasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması yolunda ilerlediğine işaret eden Putin, bunun Rus ve Türk halkının temel çıkarlarına cevap verdiğinin altını çizdi.

Suriye’nin farklı bölgelerindeki askeri muhalif gruplar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki askeri muhalif gruplardan Feylak er Rahman, Hamza Tümeni, Sultan Murat Tümeni, Kurtuluş Ordusu, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Liva 51 ve Liva Semerkand grupları sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yazılı açıklamalar yaparak Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı.

Açıklamalarda, sonuçların Türkiye’ye halkı için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Erdoğan’a başarılar dilendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kazandığı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, bu yıl eylül ayında Kırgızistan’a yapacağı resmi ziyaretini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesi’nin olağan toplantısına katılacak olmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada Ceenbekov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Erdoğan’ı tebrik etti.

Ceenbekov tebrik mesajında, “Seçim sonuçları, sizin gerçekleştirdiğiniz reformlara ve yaptığınız işlere Türk halkının büyük inancının kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki yüzyıllık dostluğun ve ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseleceğine inandığını vurgulayan Ceenbekov, Erdoğan’a sağlık ve refah, Türk halkına da barış ve kalkınma dileklerinde bulundu.

Ceenbekov, Erdoğan’ın bu yıl Eylül ayında Kırgızistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesinin olağan toplantısına katılacak olmasını sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi.

Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans