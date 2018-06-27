Çin Sahil Güvenlik Tekneleri Tartışmalı Adalar Çevresinde Görüldü

Çin sahil güvenliğine ait 4 teknenin, Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı adalar çevresinde görüldüğü bildirildi.

Kyodo’nun haberine göre, bu sabah saatlerinde adalar çevresinde fark edilen Çin sahil güvenlik tekneleri, Japon devriyesi tarafından uyarıldı.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya’nın Senkaku, Çin’in Diaoyü olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin’i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.