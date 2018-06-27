Lgbti Haklarının Tanınması Konusunda Seminer Düzenleniyor

LGBTİ haklarının tanınması konusunda seminer düzenleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Kuir Kıbrıs işbirliğinde düzenlen ve yarın 18.00 ile 19.30 saatleri arasında Gazeteciler Birliği’nde olacak semineri LGBTİ davaları Avukatı Kerem Dikmen verecek.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 228 25 77 veya info@abbilgi.eu adresine ulaşılabilecek.