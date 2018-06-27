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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
Özlem Güzel Bale Müzik ve Tiyatro Okulu, Dance Base Art Studio katkılarıyla 2018 Yıl Sonu Bale Resitali’ni, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek.
28 Haziran Perşembe günü saat 20:00’da Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dans severlerle buluşacak Kuğularla Dans etkinliğinin bilet bedeli 25 TL olacak ve elde edilecek tüm gelir Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olacak.
Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın Koordinatörü Sayın Övgü İnce yaptığı açıklamada, “Her zaman yanımızda olan Dancebase Art Studio Direktörü Sayın Ahu Karaderi’nin ve Özlem Güzel Bale Müzik ve Tiyatro Okulu’nun, bu muhteşem organizasyonla kanserle mücadele eden miniklerimiz ve ailelerine destek olması bizleri çok mutlu etmiştir. Umarım ki bu tür sanat dolu etkinlikler herzaman halka umut ve örnek olur. Tüm sanatseverleri bu organizasyona davet eder, katılımcılara şimdiden çok teşekkür ederiz” dedi.
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