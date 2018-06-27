Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yerel seçimin ardından ilk toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurulda ilk olarak Başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi. İlk olarak Dernekler De