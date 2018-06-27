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Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama
25 Haziran 2018 Pazartesi Saat 12:42

Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’deki seçimde sonuçların netlemesinin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak kutladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı telefon görüşmesinde seçi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’deki seçimde sonuçların netlemesinin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı telefon görüşmesinde seçim başarısından dolayı Erdoğan’ı tebrik etti

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Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama Haberi

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