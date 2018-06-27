Türkiye’Deki Seçim Sonuçları Büyük Oranda Belli Oldu

Türkiye’deki seçim sonuçları da büyük oranda belli oldu.

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıkların yüzde 90,9’u açıldı. İşte son veriler:

81 ilde sandıklar kuruldu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oylar kullanıldı.

56 milyon seçmen sandık başındaydı, katılım oranı %87 oldu. Sandıkların %90,9’unun açılmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 büyük şehirde toplam 66 ilde %53,93’le önde.

İstanbul Kısıklı, Huber Köşkü ve Ankara AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan ve AK Parti’nin zaferi kutlanıyor.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin oy oranı ise 30,7. İnce 6 ilde, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş 11 ilde rakiplerinden önde.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ise 7,49 ile üçüncü sırada.

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu 0.90, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek de %0.20’lerde. Ayrıca HDP yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis’e girdi.

Milletvekili genel seçimlerinde ise açılan sandık sayısı %83,2. Türkiye genelinde Cumhur İttifakı’nın oy oranı %54,88, Millet İttifakı’nın ise %33,46.

Milletvekili seçiminde ise 24 büyük şehirde AK Parti önde gidiyor.

YSK Başkanı Sadi Güven, sonuçların saat 24.00’dan önce açıklanacağını söyledi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı ise açılan yüzde sandık oranına göre yüzde 30’u aştı.Öte yandan, HDP ve CHP oyları ile bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları arasındaki farklılık dikkati çekti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin partisinden daha fazla oy alması ve HDP’nin aldığı yüzde 10.61 oya karşın, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın aldığı oyun yüzde 7.61’de kalması, CHP oylarının HDP’ye kaydığı şeklinde yorumlandı.

CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir, Edirne, Aydın, Muğla gibi illerdeki HDP oylarında artış oldu.