Ak Parti’Den Seçimler Hakkında İlk Açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçimlere yüzde 87 katılım olduğunu açıkladı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Seçimlere katılımın yüzde 87 olduğuna dikkat