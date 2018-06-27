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Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor
25 Haziran 2018 Pazartesi Saat 12:42

Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor

ABD, Suriye'nin güneyinde Esed rejimi ve destekçilerinin şiddetli saldırılar başlatmasının ardından muhaliflere daha fazla destek olmayacağı mesajını verdi. ABD, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçis

ABD, Suriye’nin güneyinde Esed rejimi ve destekçilerinin şiddetli saldırılar başlatmasının ardından muhaliflere daha fazla destek olmayacağı mesajını verdi.

ABD, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran güçlerine karşı mücadelede veren askeri muhalif gruplara başlarının çaresine bakmaları yönünde mesaj iletti.

Dera’daki AA muhabirlerinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD yetkilileri, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının hedefindeki Dera ilindeki askeri muhaliflere Arapça bir mesaj gönderdi.

AA’nın elde ettiği metinde, “ABD hükümeti olarak yaşadığınız durumun farkındayız. Ruslara ve Suriye rejimine ülkenin güneybatısındaki gerginliği azaltma bölgesinde herhangi bir askeri operasyona kalkışmamaları konusunda sürekli olarak nasihatlerde bulunuyoruz. Bizden herhangi bir askeri müdahale beklemeden ailenizin, askeri grubunuzun ve kendi çıkarlarınızın doğrultusunda karar verin.” ifadelerine yer verildi.

ABD, İngiltere ve Ürdün devleti Suriye’nin güneyindeki muhaliflere 2015 yılından bu yana destek veriyordu.
Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya’nın Mayıs 2017’de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera’yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmiş, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD’nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera’ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera’dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle on binlerce kişi insani kriz yaşanıyor.

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