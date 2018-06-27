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Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli
25 Haziran 2018 Pazartesi Saat 12:42

Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli

ABD Hazine Bakanlığı, en az yüzde 25 Çin mülkiyeti olan teknoloji şirketlerinin ABD'den ürün ithal etmesini engelleyecek yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Çin ile küresel ekonomiyi etkileyen bir ticaret savaşına giren ABD, gerilimi

ABD Hazine Bakanlığı, en az yüzde 25 Çin mülkiyeti olan teknoloji şirketlerinin ABD’den ürün ithal etmesini engelleyecek yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

Çin ile küresel ekonomiyi etkileyen bir ticaret savaşına giren ABD, gerilimi artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD’nin Wall Street Journal Gazetesi’nde yer alan habere göre ABD Hazine Bakanlığı, Çin’in “endüstriyel açıdan önemli teknolojiye” sahip olan ABD şirketlerinden ürün ihraç etmesini engelleyecek bir plan üzerinde çalışıyor.

ABD’den Çin’e “daha fazla ticari baskı” mesajı
Konuyla ilgili kaynaklar, bakanlığın planının henüz kesinleşmediğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ticaret Dairesi ise bu adımın, endüstriyel olarak önemli teknolojilerin Çin’e gönderilmesini engellemek için atıldığını söyledi.

Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Dairesi, konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington’ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin’in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD’nin sadece Çin’i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Çin’in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Daha sonra iki ülkenin temsilcileri, ABD ve Çin’de sürdürülen müzakereler sonucunda planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar verdi. Buna karşın, Trump yönetiminin attığı son adımlar ve Çin’in buna misillemeyle karşılık vermesi, ticaret savaşının kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etmesi olarak yorumlanıyor.

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Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli Haberi

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