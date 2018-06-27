İmzalar Atıldı

T.Ocağı Başkan’ı Şükrü Karakaya, geçtiğimiz gün anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adam Hasan Topaloğlu ile dün Sözleşme imzaladı.

T.Ocağı yeni Başkanı Şükrü Karakaya geçtiğimiz anlaşmaya vardığı Hasan Topaloğlu ile dün Kulüp lokalinde sözleşme imzalayarak tam yetki ile takımın başına getirdi. 2014-15 sezonunda T.Ocağını Süper lige namağlup Şampiyon olarak çıkaran ve daha sonra takımdan ayrılan Hasan Toplaoğlu ile dün Başkan Şükrü Karakaya ve yönetimi kurulu üyelerinin de bulunduğu kulüp lokalinde bir araya geldi kendisini 3 yıl sonra tekrar T.Ocağı teknik patronu yapan imzayı attı.

İmza sonrası görüşlerini aldığımız Hasan Topaloğlu yönetimle yaptıkları görüşmeden sonra Başkan Şükrü Karakaya ve yönetimi ile her konuda anlaştıklarını ve dün bunu resmiyete döktüklerini belirterek 3 yıl sonra tekrar T.Ocağı teknik patronu olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 3 yıl önce takımı 1.ligde Şampiyonluk yaşadığını ve bu şekilde takımdan ayrıldığını söyleyerek bu sezon hedeflerinin takımı ilk 3’e oynatmak ve Şampiyonluğu zorlayan bir takım yaratmak şu andan itibaren transfer çalışmalarına başladıklarını ve T.Ocağı camiasına laik bir takım yaratmak için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

İmza töreninde konuşan başkan Şükrü Karakaya takımı tanıyan genç başarılı ve hırslı bir teknik adamla anlaştığımız için mutluyum ve heyecanlıyım dedi. Topaloğlu kulüp tarihimize adını altın harflerle yazdıran bir teknik adam. İnşallah hocamızla birlikte yeni güzel başarılara imza atacağız. Ona inancımız tam ve tek yumruk olarak kolları sıvadık dedi.