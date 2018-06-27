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Dünya Olimpizm Günü’Nde Erbay Gönelli Onurlandırıldı
En fazla gol krallığına sahip Erbay Gönelli, Dünya Olimpizm Günü’nde kutlama belgesi ve plaketle onurlandırıldı.
Araştırmacı Spor Yazarı Yücel Hatay, efsane gol kralı Erbay Gönelli’ye, REKOR GOL KRALLIĞI BELGESİ verirken işadamı Murat Arar da gol krallığı listesini içeren bir plaket sundu.
Kaptan Erbay Spor Tesisleri’nde 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılan törene katılan eski bakanlardan Erbil Akbil, yaptığı çalışmalardan ve Erbay Gönelli’yi onurlandırmasından dolayı Yücel Hatay’ı kutladı.
Yücel Hatay’dan Olimpizm Günü’ne dikkat
Törende bir konuşma yapan Yücel Hatay şunları söyledi:
“Erbay Gönelli, ülkemiz futbolunda yakın tarihlerde kırılması olanaksız bir rekora sahip. En üst düzeydeki futbol liginde arka arkaya 8 kez ve toplam 10 kez gol krallığını kazanan Erbay Gönelli’nin bu başarısını belgelemek istedim. Rekor gol krallığı belgesiyle spor tarihimize önemli bir not düştüğümü sanıyorum. Bu belge aynı zamanda gençlere bir hedef gösterme amacını da taşımaktadır.
Belgenin sunumunun Dünya Olimpizm Günü’nde olması da başka bir anlam taşımaktadır. Geçmişte Dünya Olimpizm Günü’nde başarılı sporcular ödüllendiriliyordu. Bu ödüllendirmeden son yıllarda vazgeçildi. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi de etkisiz bir durumda bulunuyor.
Rekortmen golcü Erbay Gönelli’yi özverili ve disiplinli çalışmasıyla sporumuza yaptığı katkılardan dolayı kutlarım.”
Yücel Hatay’ın konuşmasından sonra Erbay Gönelli’ye plaket sunan
Armar Ltd. Direktörü Murat Arar, böyle bir onurlandırmaya katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Erbay Gönelli, Dünya Olimpizm Günü’nde onurlandırılmaktan gurur duyduğunu belirtirken Yücel Hatay ve Murat Arar’a teşekkürlerini sundu.
Erbay Gönelli’nin gol krallıkları
1) 1972-1973 Sezonu: Gönyeli’de 26 gol
2) 1973-1974 Sezonu: Gönyeli’de 16 gol
3) 1975-1976 Sezonu: Gönyeli’de 34 gol
4) 1976-1977 Sezonu: Gönyeli’de 22 gol
5) 1977-1978 Sezonu: Gönyeli’de 31 gol
6) 1978-1979 Sezonu: Gönyeli’de 20 gol
7) 1979-1980 Sezonu: Gönyeli’de 25 gol
8) 1980-1981 Sezonu: Gönyeli’de 18 gol
9) 1983-1984 Sezonu: Gönyeli’de 14 gol
10) 1986-1987 Sezonu: Gençlik Gücü’nde
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