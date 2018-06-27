- Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
- Ak Parti’Den Seçimler Hakkında İlk Açıklama
- Trump-Kim Zirvesinin Faturası Belli Oldu
- Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
- İmzalar Atıldı
- Ocak, Topaloğlu’Na Emanet
- Dünya Olimpizm Günü’Nde Erbay Gönelli Onurlandırıldı
- Lgbti Haklarının Tanınması Konusunda Seminer Düzenleniyor
- “Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
- Lefke’De Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu
- Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli
- Fransa’Da Müslümanları Hedef Alan Saldırı Önlendi
- Çin Sahil Güvenlik Tekneleri Tartışmalı Adalar Çevresinde Görüldü
- Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama
- Miniklerde 1. Şerif Ve Arda
- Erdoğan:türkiye Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi Vermiştir
- Seçime Doların İlk Tepkisi!
- Ydü Ve Gaü Şampiyon
- Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor
- Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor
- Güven: Erdoğan Oyların Salt Çoğunluğunu Aldı
- Güven’Den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama
- Türkiye’Deki Seçim Sonuçları Büyük Oranda Belli Oldu
- Masörlük Kursu Başlıyor
- Mindere Ydü Damgası
- Tescillendiler
- İtalya İle Fransa Arasında Sular Durulmuyor
- Rifat Şener İçin Güreşecekler..!
- Değirmencioğlu, Yiğitcan’I Kabul Etti
- Havayı En Çok Çin Kirletti
- Ysk’Dan Duyuru
- Erhürman, Yiğitcan’A Başarılar Diledi
- Türkiye Yıldızlar Voleybol Finalleri Tamamlandı
- A Lisans Kursu Sürüyor
- Yaz Kupası Yapıldı
Gerileri
- Miniklerde 1. Şerif Ve Arda
- Masörlük Kursu Başlıyor
- Ydü Ve Gaü Şampiyon
- Ocak, Topaloğlu’Na Emanet
- Dünya Olimpizm Günü’Nde Erbay Gönelli Onurlandırıldı
- Mindere Ydü Damgası
- İmzalar Atıldı
- Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli
- Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor
- Ak Parti’Den Seçimler Hakkında İlk Açıklama
- Türkiye’Deki Seçim Sonuçları Büyük Oranda Belli Oldu
- Seçime Doların İlk Tepkisi!
- Erdoğan:türkiye Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi Vermiştir
- Güven: Erdoğan Oyların Salt Çoğunluğunu Aldı
- Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
- “Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
- Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
- Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
- Lgbti Haklarının Tanınması Konusunda Seminer Düzenleniyor
Karakter boyutu :
25 Haziran 2018 Pazartesi Saat 12:43
Ydü Ve Gaü Şampiyon
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı 2018 Kulüpler Arası Takım Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı 19-23 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleştirilen Kulüpler Arası Tenis Takım Şampiyonas
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı 2018 Kulüpler Arası Takım Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı
19-23 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleştirilen Kulüpler Arası Tenis Takım Şampiyonası bu akşam sona erdi. Kadınlarda 5, erkeklerde ise 4 takım mücadele ettiği şampiyonada kadınlarda YDÜ, erkeklerde de GAÜ şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonada alınan sonuçlar:
Kadınlar
LŞK-GTK: 3-0
GAÜ-DAÜ: 0-3
YDÜ-GAÜ: 3-0
GTK-DAÜ: 0-3
LŞK-DAÜ: 1-2
YDÜ-GTK: 3-0
YDÜ-DAÜ: 3-0
LŞK-GAÜ: 2-1
LŞK-YDÜ: 0-3
GAÜ-GTK: 0-3
Erkekler
GTK-GMBTK: 1-4
LŞK-GAÜ: 2-3
LŞK-GMBTK: 2-3
GTK-GAÜ: 2-3
GTK-LŞK: 5-0
GAÜ-GMBTK: 5-0
Genel Sıralama
Kadınlar
1.YDÜ
2.DAÜ
3.LŞK
4.GTK
5.GAÜ
Erkekler
1.GAÜ
2.GMBTK
3.GTK
4.LŞK
Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
- Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
- “Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
- Ysk’Dan Duyuru
- Bm Yeni Kıbrıs Hamlesine Hazırlanıyor
- Yarın Seçim Var. Propaganda Dönemi Saat 18:00’De Sona Erecek
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Kktc’Nde Hastalanan Çek Vatandaşı İçin Prag’Tan Havalanan Ambulans Uçağı Ercan’A Doğrudan Uçuş Yaptı
- » Hak-Sen Grevi Askıya Aldı
- » Merhum Sendikacı Nihad Elmas Bugün Anılıyor
- » Türkiye’Deki Seçimler…yurt Dışında 12 Temsilcilikte Kullanılan Oylar Türkiye’ye Gönderildi
- » Gençlerde Şampiyon Ydü
- » Çatalköy’De Bir Şahıs, Sahibine Sinirlendiği İş Yerine Giderek Hasar Verdi
- » Başvurular Cuma Günü Tamamlanıyor
- » Kktc’De Oy Verme İşlemi Yarın Başlıyor
- » Okçular Le Chateau Lambousa’Da Yarıştılar
- » V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Kktc’De De Yapılacak
- » Akkule Kara Kapısı Düzenlenen Törenle Açıldı
- » Meclis Bugün Toplanacak
- » Kandil’De 26 Terörist Öldürüldü
- » Yüksel: İş Kazalarının % 98’İ Önlenebilir Kazalardır
- » Bm Yeni Kıbrıs Hamlesine Hazırlanıyor
- » Btm 2’De Eşleşmeler Belirlendi
- » Dünya Kupası’nda İngiltere, Tunus’u Uzatmada Attığı Golle Devirdi
- » Suudi Arabistan, Katar’ı ‘adaya Dönüştürmeyi’ Planlıyor
- » Kktc’De 106 Bin 446 Seçmenden, 42 Bin 812’si Oy Kullandı
- » Akkule Bugün Açılıyor
- » Lbt’Na “Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü”
- » “Kimlik Kartı, Polis Kimlik Kartı,pasaport Ve Ehliyet İle Oy Kullanılabilecek”
- » Avustralya’Dan Apple’A 6,5 Milyon Dolar Ceza
- » Kongo’Da Kolera Salgını
- » Sonüstün, İnşaatlardaki Kazalara Yönelik Önlemler Alınması Çağrısında Bulundu
- » Serin Ve Nemli Hava Ülkedeki Etkisini Bu Hafta Da Sürdürecek
- » CE işareti hangi ürünlerde şarttır ve neden gereklidir?
- » Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı Başlıyor
- » Yiğitcan, Reşat Oğuz’Un Rekorunu Egale Etti
- » Türkiye’deki Seçimler İçin Kktc’De Oy Verme İşlemleri Sürecek
- » Şefik:meclis Daha Az Komplike Bir Oy Verme Sistemi Seçmeli
- » Erhürman, Yiğitcan’A Başarılar Diledi
- » Harmancı:25 Haziran’Da El Birliği İle Çalışmaya Devam Edeceğiz
- » Polisiye Olaylar
- » Asım Burç, İsmi Voleybolda Yaşatılacak
- » Başarıyla Döndüler
- » Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
- » Ak Parti’Den Seçimler Hakkında İlk Açıklama
- » Trump-Kim Zirvesinin Faturası Belli Oldu
- » Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
- » İmzalar Atıldı
- » Ocak, Topaloğlu’Na Emanet
- » Dünya Olimpizm Günü’Nde Erbay Gönelli Onurlandırıldı
- » Lgbti Haklarının Tanınması Konusunda Seminer Düzenleniyor
- » “Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
- » Lefke’De Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu
- » Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli
- » Fransa’Da Müslümanları Hedef Alan Saldırı Önlendi
- » Çin Sahil Güvenlik Tekneleri Tartışmalı Adalar Çevresinde Görüldü
- » Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama
- » Miniklerde 1. Şerif Ve Arda
- » Erdoğan:türkiye Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi Vermiştir
- » Seçime Doların İlk Tepkisi!
- » Ydü Ve Gaü Şampiyon
- » Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor
- » Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor
- » Güven: Erdoğan Oyların Salt Çoğunluğunu Aldı
- » Güven’Den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama
- » Türkiye’Deki Seçim Sonuçları Büyük Oranda Belli Oldu
- » Masörlük Kursu Başlıyor
- » Mindere Ydü Damgası
- » Tescillendiler
- » İtalya İle Fransa Arasında Sular Durulmuyor
- » Rifat Şener İçin Güreşecekler..!
- » Değirmencioğlu, Yiğitcan’I Kabul Etti
- » Havayı En Çok Çin Kirletti
- » Ysk’Dan Duyuru
- » Erhürman, Yiğitcan’A Başarılar Diledi
- » Türkiye Yıldızlar Voleybol Finalleri Tamamlandı
- » A Lisans Kursu Sürüyor
- » Yaz Kupası Yapıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans