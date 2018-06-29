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Bugün Birçok Bölgede Elektrik Kesintileri Var
28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:32

Bugün Birçok Bölgede Elektrik Kesintileri Var

Bugün birçok bölgede elektrik kesintileri var.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesindeki çalışmadan dolayı bugün sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Lefke bölgesinde elektrik kesintisi olacak. De

Bugün birçok bölgede elektrik kesintileri var.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim şebekesindeki çalışmadan dolayı bugün sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Lefke bölgesinde elektrik kesintisi olacak.
Deniz Konağı Öğrenci Yurdu, Gemikonağı çarşısı, Doyum market ve civarı, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve Günebakan’a yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.

İskele ve civarındaki bazı bölgelerde de proje çalışmasından dolayı elektrik kesintisi yapılacak.
Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından dolayı Dikmen ve Boğazköy civarına da elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dikmen bölgesinde, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, LefkoşaGirne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale’nin elektrik enerjisi bugün 5 saat kesik olacak.

Proje çalışmaları nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesislerinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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