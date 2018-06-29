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“Rooftop Thursdays” Yeniden Başlıyor
28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:32

“Rooftop Thursdays” Yeniden Başlıyor

Dayanışma Evi’nin canlı müzik geceleri “Rooftop Thursdays” yeniden başlıyor. Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam Stingray ve Avgi Stavrou’nun canlı performansı yer alacak; daha sonra ise 12 Temmuz Pe

Dayanışma Evi’nin canlı müzik geceleri “Rooftop Thursdays” yeniden başlıyor.
Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam Stingray ve Avgi Stavrou’nun canlı performansı yer alacak; daha sonra ise 12 Temmuz Perşembe akşamı Eleni Era ve Side Effect’in performansları dinlenebilecek.

Ücretsiz olan etkinlikler 20:30 – 23:00 saatleri arasında Dayanışma Evi’nin çatısında gerçekleştirilecek.
Rooftop Thursdays canlı müzik geceleriyle,Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan müzisyenleri bir araya getirerek yeni işbirlikleri oluşturmak ve adadaki müzik sahnesini birleştirmek amaçlıyor. Canlı müzik geceleri, Kıbrıs Müzisyenler Değişim Platformu adındaki online bir iletişim ağı projesinin ilk adımı. Bu proje aynı zamanda Home Cafe Video Konserleri’ni de kapsıyor.

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