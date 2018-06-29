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28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:32
Ab Liderler Zirvesi Bugün Brüksel’de Toplanacak
AB liderler zirvesi bugün Brüksel'de toplanacak..Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Zirvede, AB'nin 28 lideri, sı
AB liderler zirvesi bugün Brüksel’de toplanacak..Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2 gün sürecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.
Zirvede, AB’nin 28 lideri, sığınmacılar, ABD’yle ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Rusya, Brexit, ekonomik ve parasal birlik konularını ele alacak.
İtalya engelinin kalkması durumunda ise Türkiye’ye ikinci 3 milyar avronun aktarılması kararının alınması öngörülüyor.
AB-NATO iş birliğininin ele alınacağı ilk oturuma NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.Liderler AB ve NATO arasında temel iş birliği alanı olan askeri hareketlilik konusunu ele alacak.
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