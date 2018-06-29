Survivor Kameramanı Dominik’te Öldürüldü

Türkiye’de milyonlarca insanın ilgiyle izlediği Survivor programının çekim ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik’te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Alper Baycın, İki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Baycın’ı kalbinden bıçakladı.

Baycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı.

Olay nedeniyle KKTC’de dün akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi.

Baycın’ın ölümü Survivor ekibinde büyük üzüntü yaratırken, Program yapımcısı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirip ailesine başsağlığı diledi.