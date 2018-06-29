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Ysk Muhtar Ve İhtiyar Heyeti Üyelerini Resmen İlan Etti
YSK Muhtar ve İhtiyar heyeti üyelerini resmen ilan etti:
“YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN
İLAN
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş
şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 138.maddesinin .fıkrası uyarınca aşağıda
gösterildiği şekilde açıklanır.
LEFKOŞA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Ayten Yeniçeri CTP
Altan Cannur CTP
Emine Toz CTP
Ayşegül İbrahim UBP
Hasan Kansel UBP
Gülsar Muslu UBP
Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Faruk Umut UBP
Meltem Kansu UBP
Alparslan Türkkal UBP
Mehmet Arslan UBP
Mustafa Dinarlı CTP
Gökhan Soykan CTP
Pembe Borakan CTP
Tahir Sinal CTP
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Tahir Irız CTP
Mustafa Cambaz CTP
Ulaş Erzen CTP
Arzu Miyase
Babahan CTP
Mustafa Şehitoğlu CTP
Ayşe Betmezoğlu CTP
Yakup Karşılı UBP
Hasan Güneşel UBP
Hasan Kunt UBP
Salih Kargı UBP
Mustafa Uzunsaf UBP
Ahmet Erbay YDP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Fahri Arabacıoğlu CTP
Hülya Akbil CTP
Gamze Bürüncük CTP
H.Soyer Kolozali CTP
Şahin Karasalih CTP
Sevim Kayıkçı CTP
Hüseyi Ballı UBP
İsmail Kofalı UBP
Caner Gönyeli UBP
Selim Candemir UBP
Fırat Merttürk UBP
Ali Öznur HP
Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı TDP
Belediye Meclis Üyeliği
Hüseyin Kavaz UBP
Oktay Çocuk UBP
Önder Ecesoy UBP
Akın Aktunç UBP
Eliz Soyer UBP
Faiz Camgöz UBP
Çilem Tüfekçi UBP
Levent Çıraklı UBP
Mehmet Kermeoğlu UBP
Çelen Çağansoy TDP
Gülay Kaşer TDP
Özmen Birinci TDP
Devran Öztunç TDP
Alev Denizgil TDP
Murat Kanatlı TDP
Ayşe İpçiler TDP
Safiye Özaltıner TDP
Tolga Ahmet Raşit CTP
Öykü Akcan CTP
Ahmet Bağzıbağlı CTP
Ender Denktaş Vangöl DP
Salih Çeliker DP
Umut Öksüz HP
Mehmet Manavoğlu HP
GAZİMAĞUSA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif CTP
Belediye Meclis Üyeliği
İrfan Can Gür CTP
Esra Demirci CTP
Şerife Akınlı CTP
Mehmet Abbasoğlu CTP
Ziya Aykol CTP
Levent Sökmez UBP
Şenel Türksoy Cömert UBP
Hasan Çakar UBP
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Bülent Bebek UBP
Ahmet Zort UBP
Hasan Yahya UBP
Mustafa Dostbilen UBP
Ertürk Güler CTP
İsmet
Mehmeteminoğulları CTP
Orhan Delikuş HP
Yasemin Çobanoğlu TDP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Cem Dana UBP
Ahmet Öztenay UBP
Turgut Yenağralı UBP
Özgür Dedeoğlu UBP
Hidayet Uysal UBP
Emel Çapkıner Tosun UBP
Cemal İnce CTP
Zalihe Oza CTP
Erhun Şahali CTP
Gökhan Dağlı CTP
Hüseyin Manik CTP
Hayrettin Güder YDP
Ali Yakar YDP
Mehmet Ali Doğan YDP
Türksal İnce DP
Cemsal Ataoğlu DP
Tolga Öçelik HP
Ulus Irkad TDP
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Mustafa Sevinç CTP
Lema Gökşan CTP
Bahar Özaktaş CTP
Serkan Atılgan CTP
Hüseyin Yavuz UBP
Fehim Küçük UBP
Hüseyin Yeşilbaş UBP
Cemil Çavuş UBP
İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Fetine Avcı UBP
Hatice Yalın UBP
Can Özsoy UBP
Zahide Gök CTP
İsmail Yiğit CTP
Fatih Öztürk YDP
Cumali Yalın YDP
Cuma Ali Özoğul DP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Cansev Batıray UBP
Hasan Ergin UBP
Tülin Özer UBP
Mikail Cankurt UBP
Melek Melahat
Karakuş HP
Ali Şengül HP
Şule Yüksel Sarpkaya HP
Hayriye Gürdağ CTP
Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Ali Barkut UBP
İzzet Küçükoğlu UBP
Erhan Sevgin UBP
Aliye Bilal UBP
Seval Sütcüoğluları UBP
Tolga Kasap CTP
Elçin Hacıarif CTP
Ahmet Şah TKPYG
Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan DP
Belediye Meclis Üyeliği
Orhan Bebek DP
Hüseyin Kocaman DP
Aysel Kızılcanlı DP
Mustafa Akdeniz UBP
Özlem Elcil Cintosun UBP
Veli Uğurlu HP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Hüseyin Tulu UBP
Veli Özer UBP
Kemal Özuğurlu UBP
Cüneyt Evginel DP
Hanife Menteş DP
Şengül Meşe YDP
Erhan Sapsızoğlu HP
Ömer Pala CTP
Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Muharrem Kuşaf UBP
Sultan Karaşahin UBP
Göral Yıldızçoban UBP
Feray Sencar CTP
Yılşen Ergeç CTP
Ahmet Arıtaş CTP
Erşen Ummanel HP
Raşit Ercen HP
Server Düzenli DP
Ali Bakır YDP
GİRNE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Zehra Şekeroğlu UBP
Sonay Akgüney UBP
Senem Palabıyık
Karayel UBP
Koray Emirhoca UBP
Nihat Reyhan UBP
Ayten Safel CTP
Halit Ergören CTP
İsmail Keskin YDP
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Engin Ercenap UBP
Hüseyin Höyük UBP
Yeşim Sakallılar UBP
Havva Gök Akbal UBP
Esat Onat CTP
Esra Çelikeri CTP
Osman Höyük CTP
Halit Ağırtaş CTP
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Fatma Ekdal CTP
Ali Hidayet CTP
Emel Ötüken CTP
Özgü Özyiğit CTP
Aygen Bardakko CTP
Salih Kanal CTP
Ayşe Kanat Topal UBP
Mehmet Özsezer UBP
Zafer Amca UBP
Necati Muhtaroğlu UBP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Deniz Karlankuş UBP
Musa Erkanat UBP
Vait Soytürk UBP
Engin Şengün YDP
Ahmet Karal YDP
Züleyha Emen YDP
Başak Tümkan CTP
Lütfü Güneş CTP
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Ali Tektan UBP
Hatice Aşık UBP
Hakan Onurlu UBP
Burcu Karakaya UBP
Hüseyin UBP
Ayrılmazkardeşler UBP
Fırat Güçlüsoy UBP
Özben Kalfa UBP
Haşim Yücel CTP
Ayşe Karalıgil CTP
Pelin Kutluba CTP
Khaled El-Haj CTP
Sadi Erdendoğ CTP
Burak Güler HP
Derya Hoca HP
Ziya Egemen Sencer TDP
Mehmet Nur Ateş YDP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Fayık Akmandor UBP
Sinem Kardana UBP
Ahmet Uçurum UBP
Doğan Boransel UBP
Fatma Bulut Bayram UBP
Emre Efendi CTP
Fisun Üçok CTP
Mustafa Gökçe CTP
Ertan Derya YDP
Muhittin Kara YDP
GÜZELYURT İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Doğa Zeki UBP
Osman Kasaboğlu UBP
Salih Saldam UBP
Mustafa Momin UBP
Hasan Kalkanlı UBP
Emre Sağanak UBP
Coşkun Talihsiz UBP
Tansay Doğu CTP
Uğur Saygılı CTP
Veleddin Taşkent CTP
Aliye Gilanlıoğulları CTP
Cemal Kaş CTP
Cemal Darbaz CTP
Niyazi Özekmekci HP
İSKELE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Sultan Cihangir UBP
Rüstem Evren UBP
Arzu Göztaş UBP
Sözen Özanlar UBP
Tuğba Demiryürek YDP
Mehmet Bulduk YDP
Yüksel Asım CTP
Gülşah Demir CTP
Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Sinem Dağ CTP
Deniz Ocak CTP
Yunus Zengin CTP
Osman Güngör UBP
Nuray Karakuş UBP
Emine Yıldızlı UBP
Yolcu Pekri HP
Besra Yıldız HP
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu UBP
Belediye Meclis Üyeliği
Huriye Kaşer UBP
İsmail Osum UBP
İldeniz Elbasan UBP
Eray Göksan UBP
Çağlar Karadağ UBP
Çağan Coşkuner CTP
Halil Dericioğlu CTP
Hanife Demir HP
Sefa Kurukafa YDP
İsmail Osum TDP
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Hüseyin Olgun
Kahyaoğlu CTP
Yusuf Kandili CTP
Ersin Gündeğer CTP
Gürşen Aydıntan CTP
Ali Bulut UBP
Hüseyin Cumaoğlu UBP
Muhlis Ağcabay UBP
Aylin Yaramaz HP
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Bağımsız
Belediye Meclis Üyeliği
Murat Aydenk UBP
Kufi Tulga UBP
Rüyam Nalbant UBP
Kemal Çelikkan UBP
Yakut Özbalıkçı UBP
Hasan Hasanbulli CTP
Murat Kırmızıyüz CTP
Meral Sertsoy CTP
Sedat Gülevi YDP
Cumali Temel YDP
LEFKE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya CTP
Belediye Meclis Üyeliği
Nuran Gazi CTP
Uğur Solyalı CTP
Müge Öreç CTP
Meftune Hocalı CTP
Erdoğan Akkılınç CTP
Güral Ağın UBP
Mehmet Görsel UBP
Naciye Özesat UBP
Fehim Altıner HP
Emine Kamçı HP
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