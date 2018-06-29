Ysk Muhtar Ve İhtiyar Heyeti Üyelerini Resmen İlan Etti

YSK Muhtar ve İhtiyar heyeti üyelerini resmen ilan etti: "YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN İLAN 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması