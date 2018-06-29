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İçişleri Bakanlığı: “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiası Asılsız
28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:32

İçişleri Bakanlığı: “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiası Asılsız

İçişleri Bakanlığı, bir gazetenin “Konut Satışına Hükümet Kösteği” iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Bakanlık, “konut satışlarına hükümetimizin köstek olduğu ile ilgili yapılan ve kamuoyunu gerçek dışı bilgilerle y

İçişleri Bakanlığı, bir gazetenin “Konut Satışına Hükümet Kösteği” iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlık, “konut satışlarına hükümetimizin köstek olduğu ile ilgili yapılan ve kamuoyunu gerçek dışı bilgilerle yanıltmaya çalışan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız” dedi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetede, “Konut Satışına Hükümet Kösteği” başlıklı asılsız ve gerçeği yansıtmayan bir haber paylaşıldığını kaydederek, gerçekleri ifade etmeyen bu yayın üzerine konu ile ilgili açıklama yapma zarureti doğduğduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

“Ülkemizde yabancılara gayrimenkul satışında izlenecek usul, 52/2008 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiştir. Söz konusu yasaya, göre yabancılara mal satışı Bakanlar Kurulu iznine tabi olup 2008 yılından itibaren tüm konut ve gayrimenkul satışları bu yöntem ile izinlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Birimi, ilgili Kaza Tapu Daireleri ile koordineli bir şekilde çalışarak mal satışıyla ilgili gelen talepleri ivedi bir şekilde değerlendirip sonuçlandırmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız emlak satışları ve izinlerle ilgili sektörde bulunan her kurum ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Göreve geldiğimiz günden beri yapılan her Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan taşınmaz mal satış izinlerine dair önergeler ile toplam 1232 kişiye KKTC’de mal edinme izni verilmiştir.
Hükümetimiz göreve geldiği günden beri yaptığı her Bakanlar Kurulu toplantısında taşınmaz mal satış izinleri ile ilgili almış olduğu bu kararlara bakıldığında, konut satışlarına hükümetimizin köstek olduğu ile ilgili yapılan ve kamuoyununu gerçek dışı bilgilerle yanıltmaya çalışan haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”

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İçişleri Bakanlığı: “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiası Asılsız Haberi

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