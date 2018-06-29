29 Haziran 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ysk Seçimi Kazanan Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyelerini İlan Etti
28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:33

Ysk Seçimi Kazanan Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyelerini İlan Etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi kazanan Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerini ilan etti: "YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN İLAN 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş ş

Yüksek Seçim Kurulu seçimi kazanan Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerini ilan etti:

“YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN
İLAN

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş
şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 138.maddesinin .fıkrası uyarınca aşağıda
gösterildiği şekilde açıklanır.

LEFKOŞA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Ayten Yeniçeri CTP
Altan Cannur CTP
Emine Toz CTP
Ayşegül İbrahim UBP
Hasan Kansel UBP
Gülsar Muslu UBP

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy CTP

Belediye Meclis Üyeliği

Faruk Umut UBP
Meltem Kansu UBP
Alparslan Türkkal UBP
Mehmet Arslan UBP
Mustafa Dinarlı CTP
Gökhan Soykan CTP
Pembe Borakan CTP
Tahir Sinal CTP

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Tahir Irız CTP
Mustafa Cambaz CTP
Ulaş Erzen CTP
Arzu Miyase
Babahan CTP
Mustafa Şehitoğlu CTP
Ayşe Betmezoğlu CTP
Yakup Karşılı UBP
Hasan Güneşel UBP
Hasan Kunt UBP
Salih Kargı UBP
Mustafa Uzunsaf UBP
Ahmet Erbay YDP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Fahri Arabacıoğlu CTP
Hülya Akbil CTP
Gamze Bürüncük CTP
H.Soyer Kolozali CTP
Şahin Karasalih CTP
Sevim Kayıkçı CTP
Hüseyi Ballı UBP
İsmail Kofalı UBP
Caner Gönyeli UBP
Selim Candemir UBP
Fırat Merttürk UBP
Ali Öznur HP

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı TDP

Belediye Meclis Üyeliği
Hüseyin Kavaz UBP
Oktay Çocuk UBP
Önder Ecesoy UBP
Akın Aktunç UBP
Eliz Soyer UBP
Faiz Camgöz UBP
Çilem Tüfekçi UBP
Levent Çıraklı UBP
Mehmet Kermeoğlu UBP
Çelen Çağansoy TDP
Gülay Kaşer TDP
Özmen Birinci TDP
Devran Öztunç TDP
Alev Denizgil TDP
Murat Kanatlı TDP
Ayşe İpçiler TDP
Safiye Özaltıner TDP
Tolga Ahmet Raşit CTP
Öykü Akcan CTP
Ahmet Bağzıbağlı CTP
Ender Denktaş Vangöl DP
Salih Çeliker DP
Umut Öksüz HP
Mehmet Manavoğlu HP

GAZİMAĞUSA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif CTP

Belediye Meclis Üyeliği
İrfan Can Gür CTP
Esra Demirci CTP
Şerife Akınlı CTP
Mehmet Abbasoğlu CTP
Ziya Aykol CTP
Levent Sökmez UBP
Şenel Türksoy Cömert UBP
Hasan Çakar UBP

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Bülent Bebek UBP
Ahmet Zort UBP
Hasan Yahya UBP
Mustafa Dostbilen UBP
Ertürk Güler CTP
İsmet
Mehmeteminoğulları CTP
Orhan Delikuş HP
Yasemin Çobanoğlu TDP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Cem Dana UBP
Ahmet Öztenay UBP
Turgut Yenağralı UBP
Özgür Dedeoğlu UBP
Hidayet Uysal UBP
Emel Çapkıner Tosun UBP
Cemal İnce CTP
Zalihe Oza CTP
Erhun Şahali CTP
Gökhan Dağlı CTP
Hüseyin Manik CTP
Hayrettin Güder YDP
Ali Yakar YDP
Mehmet Ali Doğan YDP
Türksal İnce DP
Cemsal Ataoğlu DP
Tolga Öçelik HP
Ulus Irkad TDP

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Mustafa Sevinç CTP
Lema Gökşan CTP
Bahar Özaktaş CTP
Serkan Atılgan CTP
Hüseyin Yavuz UBP
Fehim Küçük UBP
Hüseyin Yeşilbaş UBP
Cemil Çavuş UBP

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Fetine Avcı UBP
Hatice Yalın UBP
Can Özsoy UBP
Zahide Gök CTP
İsmail Yiğit CTP
Fatih Öztürk YDP
Cumali Yalın YDP
Cuma Ali Özoğul DP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Cansev Batıray UBP
Hasan Ergin UBP
Tülin Özer UBP
Mikail Cankurt UBP
Melek Melahat
Karakuş HP
Ali Şengül HP
Şule Yüksel Sarpkaya HP
Hayriye Gürdağ CTP

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Ali Barkut UBP
İzzet Küçükoğlu UBP
Erhan Sevgin UBP
Aliye Bilal UBP
Seval Sütcüoğluları UBP
Tolga Kasap CTP
Elçin Hacıarif CTP
Ahmet Şah TKPYG

Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan DP

Belediye Meclis Üyeliği
Orhan Bebek DP
Hüseyin Kocaman DP
Aysel Kızılcanlı DP
Mustafa Akdeniz UBP
Özlem Elcil Cintosun UBP
Veli Uğurlu HP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Hüseyin Tulu UBP
Veli Özer UBP
Kemal Özuğurlu UBP
Cüneyt Evginel DP
Hanife Menteş DP
Şengül Meşe YDP
Erhan Sapsızoğlu HP
Ömer Pala CTP

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Muharrem Kuşaf UBP
Sultan Karaşahin UBP
Göral Yıldızçoban UBP
Feray Sencar CTP
Yılşen Ergeç CTP
Ahmet Arıtaş CTP
Erşen Ummanel HP
Raşit Ercen HP
Server Düzenli DP
Ali Bakır YDP

GİRNE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ
Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Zehra Şekeroğlu UBP
Sonay Akgüney UBP
Senem Palabıyık
Karayel UBP
Koray Emirhoca UBP
Nihat Reyhan UBP
Ayten Safel CTP
Halit Ergören CTP
İsmail Keskin YDP

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Engin Ercenap UBP
Hüseyin Höyük UBP
Yeşim Sakallılar UBP
Havva Gök Akbal UBP
Esat Onat CTP
Esra Çelikeri CTP
Osman Höyük CTP
Halit Ağırtaş CTP

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Fatma Ekdal CTP
Ali Hidayet CTP
Emel Ötüken CTP
Özgü Özyiğit CTP
Aygen Bardakko CTP
Salih Kanal CTP
Ayşe Kanat Topal UBP
Mehmet Özsezer UBP
Zafer Amca UBP
Necati Muhtaroğlu UBP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Deniz Karlankuş UBP
Musa Erkanat UBP
Vait Soytürk UBP
Engin Şengün YDP
Ahmet Karal YDP
Züleyha Emen YDP
Başak Tümkan CTP
Lütfü Güneş CTP

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Ali Tektan UBP
Hatice Aşık UBP
Hakan Onurlu UBP
Burcu Karakaya UBP
Hüseyin UBP
Ayrılmazkardeşler UBP
Fırat Güçlüsoy UBP
Özben Kalfa UBP
Haşim Yücel CTP
Ayşe Karalıgil CTP
Pelin Kutluba CTP
Khaled El-Haj CTP
Sadi Erdendoğ CTP
Burak Güler HP
Derya Hoca HP
Ziya Egemen Sencer TDP
Mehmet Nur Ateş YDP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Fayık Akmandor UBP
Sinem Kardana UBP
Ahmet Uçurum UBP
Doğan Boransel UBP
Fatma Bulut Bayram UBP
Emre Efendi CTP
Fisun Üçok CTP
Mustafa Gökçe CTP
Ertan Derya YDP
Muhittin Kara YDP

GÜZELYURT İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MECLİS ÜYELİKLERİ

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Doğa Zeki UBP
Osman Kasaboğlu UBP
Salih Saldam UBP
Mustafa Momin UBP
Hasan Kalkanlı UBP
Emre Sağanak UBP
Coşkun Talihsiz UBP
Tansay Doğu CTP
Uğur Saygılı CTP
Veleddin Taşkent CTP
Aliye Gilanlıoğulları CTP
Cemal Kaş CTP
Cemal Darbaz CTP
Niyazi Özekmekci HP

İSKELE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MECLİS ÜYELİKLERİ

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Sultan Cihangir UBP
Rüstem Evren UBP
Arzu Göztaş UBP
Sözen Özanlar UBP
Tuğba Demiryürek YDP
Mehmet Bulduk YDP
Yüksel Asım CTP
Gülşah Demir CTP

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Sinem Dağ CTP
Deniz Ocak CTP
Yunus Zengin CTP
Osman Güngör UBP
Nuray Karakuş UBP
Emine Yıldızlı UBP
Yolcu Pekri HP
Besra Yıldız HP

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu UBP

Belediye Meclis Üyeliği
Huriye Kaşer UBP
İsmail Osum UBP
İldeniz Elbasan UBP
Eray Göksan UBP
Çağlar Karadağ UBP
Çağan Coşkuner CTP
Halil Dericioğlu CTP
Hanife Demir HP
Sefa Kurukafa YDP
İsmail Osum TDP

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Hüseyin Olgun
Kahyaoğlu CTP
Yusuf Kandili CTP
Ersin Gündeğer CTP
Gürşen Aydıntan CTP
Ali Bulut UBP
Hüseyin Cumaoğlu UBP
Muhlis Ağcabay UBP
Aylin Yaramaz HP

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Bağımsız

Belediye Meclis Üyeliği
Murat Aydenk UBP
Kufi Tulga UBP
Rüyam Nalbant UBP
Kemal Çelikkan UBP
Yakut Özbalıkçı UBP
Hasan Hasanbulli CTP
Murat Kırmızıyüz CTP
Meral Sertsoy CTP
Sedat Gülevi YDP
Cumali Temel YDP

LEFKE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MECLİS ÜYELİKLERİ

Seçim Seçildikleri Görev Seçilenin Partisi
Bölgesi Adı ve Soyadı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya CTP

Belediye Meclis Üyeliği
Nuran Gazi CTP
Uğur Solyalı CTP
Müge Öreç CTP
Meftune Hocalı CTP
Erdoğan Akkılınç CTP
Güral Ağın UBP
Mehmet Görsel UBP
Naciye Özesat UBP
Fehim Altıner HP
Emine Kamçı HP ”

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Ysk Seçimi Kazanan Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyelerini İlan Etti Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Türkmenköy, Btm 1’E Yükseldi (3-0)
BTM 2.Ligi Play-Off (B) Grubu maçında Türkmenköy, Karadeniz 61’i 3-0 yenerek son maçı beklemeden grubunu lider tamamladı ve BTM 1’inci lige yükseldi.   Yer: Dörtyol sahası Hakemler: Ozan Kel, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu Karadeniz 61:...
Ysk Muhtar Ve İhtiyar Heyeti Üyelerini Resmen İlan Etti
YSK Muhtar ve İhtiyar heyeti üyelerini resmen ilan etti: "YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN İLAN 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması ...
İçişleri Bakanlığı: “Konut Satışına Hükümet Kösteği” İddiası Asılsız
İçişleri Bakanlığı, bir gazetenin “Konut Satışına Hükümet Kösteği” iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Bakanlık, “konut satışlarına hükümetimizin köstek olduğu ile ilgili yapılan ve kamuoyunu gerçek dışı bilgilerle y...
Ysk Seçimi Kazanan Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyelerini İlan Etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi kazanan Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerini ilan etti: "YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN İLAN 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri sonuçları değiştirilmiş ş...
Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit, uyuşturucu madde sorununun çok boyutlu bir sorun olup, mücadele yargı ve güvenlik boyutlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve iktisadi boyutları da içerdiğini belirtti. Gökyiğit, 26 Ha...
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
Özlem Güzel Bale Müzik ve Tiyatro Okulu, Dance Base Art Studio katkılarıyla 2018 Yıl Sonu Bale Resitali’ni, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek. 28 Haziran Perşembe günü saat 20:00’da Yakınd...
“Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
Alevkayası’nda 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında “Pangea Festival” adıyla çok kültürlü bir festival düzenleniyor. Festivalde, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden 20’ye yakın DJ ve MC iki farklı sahnede performans sergileyecek. ...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yerel seçimin ardından ilk toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurulda ilk olarak Başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi. İlk olarak Dernekler De...
Ysk’Dan Duyuru
Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru no:28; Yarın yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(2) ve 68(1) maddel...
Bm Yeni Kıbrıs Hamlesine Hazırlanıyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümünde anlamlı bir sürecin başlamasına imkan sağlayacak koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek üzere yakın zamanda adaya üst düzey bir BM yetkilisi gönd...
Yarın Seçim Var. Propaganda Dönemi Saat 18:00’De Sona Erecek
Kıbrıs Türk halkı , Yerel Kuruluş Organları Genel seçimi için yarın sandık başına gidecek. Kıbrıs Türk halkı, yarın 1974’ten sonra 11’inci kez, dört yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları...
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün İskele’ye bağlı bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintiden 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans