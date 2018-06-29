Erdoğan Başkanlığındaki Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak yapılan değerlendirme toplantısı sona erdi.

Tarabya Huber Köşkü’nde yer alan toplantı 6 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ve uyum yasalarıyla ilgili konuların ele alındığı öğrenildi.

NTV