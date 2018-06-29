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28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:33
Tsk Münbiç’Te Beşinci Devriye Görevini Tamamladı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığınca Twitter hes
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığınca Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.
TAK
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