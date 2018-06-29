Muharrem İnce’Den 81 İle Teşekkür Ziyareti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 ile teşekkür ziyaretinde bulunacak.

İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından bir paylaşımda bulundu.

İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim.”

NTV