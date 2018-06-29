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Tc Ysk Kesin Olmayan Seçim Sonuçlarını Açıkladı
Milletvekili genel seçimine ilişkin YSK’dan yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı toplam oy sonuçlarına göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698’i oy kullandı.
188 bin 8 sandığın yüzde yüzü açıldı. Oyların 1 milyon 53 bin 362’si geçersiz sayıldı.
Buna göre, AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85’lik oy oranına ulaştı.
CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı.
HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23’lük oy oranına ulaştı.
Bağımsızlar ise 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0.15’lik paya sahip oldu.
AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 oldu.
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın ortak oyu 118 bin 954, oranı yüzde 0.24 olarak hesaplandı.
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı oylarını kapsayan kesin olmayan sonuçlara göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832’si oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 418’i geçerli sayıldı. 188 bin 8 sandığın yüzde yüzü açıldı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59’unu alarak seçimin galibi oldu.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64’ünü aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 432 oyla yüzde 7.29, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 4 milyon 206 bin 130 oyla yüzde 8.40, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 443 bin 690 oyla yüzde 0.89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 98 bin 951 oyla yüzde 0.20’lik oy oranına ulaştı.
NTV
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans