Göçmenler Kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Karaboli kentinin 25 mil açıklarında 200 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, düzenlenen operasyonla kurtarılan göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu ifade edildi.

Deniz Kuvvetlerinden geçen perşembe yapılan açıklamaya göre, Karaboli kenti açıklarında yüzlerce göçmen kurtarılmıştı.

Avrupa’ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz’i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya’da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya’da 24 ülkeden göçmen bulunuyor.

Bunların yüzde 95’ini Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.