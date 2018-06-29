Yiğitcan Hedefe Kilitlendi

200 metrede kota boşluğu oluştuğundan dolayı sprintler koordinatörü Aydın Çetin ve antrenör Celal Keleş, Yiğitcan’ın yarışması noktasında fikir birliğine vardı. Bunun sonucunda Türkiye Atletizm Federasyonu Hekimoğlu’nun yarışması için organizasyona 200 metre akreditasyon başvurusunu yaptı ve olumlu yanıt aldı. Böylece milli atletimiz KKTC saati ile 21.25’de piste çıkacak.