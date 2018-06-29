Msad Genel Kurulu Yapılıyor

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği olağan genel kurulu yapılıyor.

8 Temmuz 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Mağusa Spor Akademisi Derneği 27 Ağustos 2014 yılında tüzüğü onaylanarak resmen kurularak faaliyetlerine devam ediyor. Değişen 23/2016 dernekler yasasına göre tüzük kurultayı 17.04.2017 tarihinde yapılan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde ikinci kez yapılacak olağan genel kurul ile yeni dönemde başkanı seçecek. 28 Haziran Perşembe günü saat 19.30 da Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi salonunda gerçekleştirecek olan genel kurulda faaliyet, mali raporların yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Tüzük gereği başkanlığa aday olacak olan kişilerin 48 saat öncesinde yazılı olarak Dernek sekreterliğine başvuruda bulunması gerekiyor. Mağusa Spor Akademisi Derneğinde olağan genel kurlu öncesinde başkan Ahmet Ogan tek aday olarak girecek.