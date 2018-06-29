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Asım Vehbi Devretti
28 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:34

Asım Vehbi Devretti

GAÜ Çetinkaya Başkanı, Doç. Dr. Asım Vehbi, 2015-2018 yılları arasında yürüttüğü başkanlık görevini devretti. GAÜ Çetinkaya genel kurulu geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Kurulda Vehbi dönemi aklanarak onay aldı. Asım Vehbi, ku

GAÜ Çetinkaya Başkanı, Doç. Dr. Asım Vehbi, 2015-2018 yılları arasında yürüttüğü başkanlık görevini devretti. GAÜ Çetinkaya genel kurulu geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Kurulda Vehbi dönemi aklanarak onay aldı.

Asım Vehbi, kurulda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk futbolunun efsane kulübü Çetinkaya kulüp üyelerinin kendisine layık gördüğü, başkanlık görevini büyük bir gurur ve onurla kabul ederek yaptığını ve 2018 sezon sonu itibariyle görevini tamamlayıp devrettiğini söyledi. Vehbi,  adadaki ilk Türk takımı ve KOP’un 8 kurucusundan biri olan Çetinkaya ve adanın ilk üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin, 30 Temmuz 2015 tarihinde, ülke futboluna örnek olacak bir protokol imzalamış ve “çözüm ortaklığı” anlayışı ile yola çıktığını hatırlattı. Vehbi, “ 4 Ağustos 2015 tarihinden itibaren bugüne dek, GAÜ Çetinkaya adına Yönetim Kurullarımızla birlikte çalışarak almış olduğumuz sorumlulukları ve kulübümüzün başarısı için çalışacağımız sözünü yerine getirmeye çalıştık” dedi.  Vehbi, yola çıktıklarında koydukları net hedeflere de dikkat çekerek, “Bu hedeflerin başında; Kurumsallaşma, Camianın yeniden bütünleşmesi, kulübümüze uzun vadeli kazanımlar sağlayacak kalıcı ve etkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi, futbol takımının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, alt yapıya yönelik canlandırma ve tesisleşme çalışmaları bulunmaktaydı” diye konuştu.

Bu 3 yıllık süreci sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren, en başta Fahri Başkanımız ve GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Sn. Serhat Akpınar olmak üzere GAÜ ve Çetinkaya ailelerine bizlere sürekli vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. 3 yıllık sürecim öncesinde ve sonrasında gelinen nokta ve kulübümüzün kazandığı ivme böylesine vizyon sahibi ve köklü bir kurumun ve özverili bir ailenin sayesindedir.” ifadelerini kullandı.

Asım Vehbi, konuşmasının sonunda ise “Bu 3 yıllık süreçte hatalarım olmuş olabilir, yaptığımız doğru şeyler vardır.  Birçok dost, birçok düşman edinmiş olduk. Bu dostluklar benim için çok anlamlıdır. Alnım ak, vicdanım çok rahattır. 3 yıl yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte, elimizi taşın altına koydum. Umarım ki bundan sonra da başka arkadaşlarımız elini taşın altına koyacak ve efsane güzel günler görmeye devam edecek. Hepinizi beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efsane Çetinkaya için daha büyük hedeflerin ve kazanımların elde edileceği bir gelecek dileklerimle tüm camiamıza saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

 

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